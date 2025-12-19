Συρρικνώθηκε το έλλειμμα τον Νοέμβριο στη Βρετανία

Ο δανεισμός στη Βρετανία μειώθηκε τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση, καθώς οι πιέσεις που ασκούν στην οικονομία οι υψηλές δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας, αντισταθμίζονται από την αύξηση της φορολογίας, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Στο πλαίσιο αυτό το κρατικό έλλειμμα έπεσε στα £11,7 δισ. ($15,7 δισ.), μειωμένο δηλαδή κατά £1,9 δισ. ($2,54 δισ.) σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσό που έχει καταγραφεί τον συγκεκριμένο μήνα από το 2021, παρότι αρχικά είχε προβλεφθεί ότι το έλλειμμα θα έφτανε τις £10 δισ.

Προκειμένου το Λονδίνο να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στα υψηλά του έξοδα, (με την κυβέρνηση να δαπανά μεγάλα ποσά σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας και στην αποπληρωμή των δανειακών τόκων) η Βρετανίδα ΥΠΟΙΚ, Ρέιτσελ Ρίβς αναγκάστηκε να αυξήσει τους φόρους κατά £26 δισ. ($34,77 δισ.), ανεβάζοντας τη συμβολή των τελευταίων στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας σε επίπεδο ρεκόρ (38%).

Συνεπώς η εξέλιξη αυτή δίνει μια μικρή «ανάσα» στη Ρίβς, λίγες εβδομάδες αφότου παρουσίασε τον αμφιλεγόμενο προϋπολογισμό της.

Παρόλο που όμως το έλλειμμα του προϋπολογισμού της χώρας μειώθηκε τον φετινό Νοέμβριο, αξίζει να αναφερθεί ότι εξακολουθεί να είναι σχεδόν £21 δισ. ($28,08 δισ.) υψηλότερο από ό,τι είχε προβλεφθεί τον Μάρτιο, αγγίζοντας τις £138,3 δισ. ($184,9 δισ.).

Ακόμη σημειώνεται ότι ο κρατικός δανεισμός τους πρώτους οκτώ μήνες του οικονομικού έτους αυξήθηκε στα £132,3 δισ. ($175,8 δισ.) κατά £10 δισ. ($13,4 δισ.) περισσότερες από την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ το έλλειμμα για την περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου αναθεωρήθηκε προς τα πάνω.