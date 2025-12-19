Πούτιν: Η ΕΕ επιχείρησε ληστεία των ρωσικών κεφαλαίων

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Παρασκευή ότι τα ρωσικά στρατεύματα προχωρούν στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη του ότι οι στρατιωτικοί στόχοι του Κρεμλίνου θα επιτευχθούν.

Μιλώντας στην ετήσια συνέντευξη Τύπου, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν «καταλάβει πλήρως τη στρατηγική πρωτοβουλία» και ότι θα σημειώσουν περαιτέρω κέρδη μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Ο μεγαλύτερος και καλύτερα εξοπλισμένος ρωσικός στρατός έχει σημειώσει αργή αλλά σταθερή πρόοδο στην Ουκρανία τους τελευταίους μήνες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει μια εκτεταμένη διπλωματική προσπάθεια για να τερματιστεί η σχεδόν τετραετής σύγκρουση, μετά την αποστολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά οι προσπάθειες της Ουάσιγκτον έχουν αντιμετωπίσει έντονες αντιφάσεις στις απαιτήσεις της Μόσχας και του Κιέβου.

Ο Πούτιν επανέλαβε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για μια ειρηνική διευθέτηση που θα αντιμετωπίζει τις «βαθιές αιτίες» της σύγκρουσης, αναφερόμενος στις αυστηρές προϋποθέσεις του Κρεμλίνου για μια συμφωνία.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα επιδιώξει να επεκτείνει τα κέρδη της στην Ουκρανία, εάν το Κίεβο και οι δυτικοί σύμμαχοί του απορρίψουν τις απαιτήσεις του Κρεμλίνου.

Τα ρωσικά κεφάλαια

Ο πρόεδρος της Ρωσίας προειδοποίησε την Παρασκευή για κινδύνους όσον αφορά τα διεθνή αποθεματικά που διατηρούν οι κορυφαίοι παραγωγοί πετρελαίου στον κόσμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά τις συζητήσεις των ηγετών της ΕΕ για την κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

Οι δηλώσεις του Πούτιν απευθύνονταν σε μερικούς από τους μεγαλύτερους κατόχους αποθεματικών στον κόσμο, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και άλλες χώρες-μέλη του OPEC.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, την οποία χαρακτήρισε «ληστεία», έπρεπε να ακυρωθεί, επειδή θα είχε σοβαρές συνέπειες για τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

«Αυτό δεν είναι μόνο πλήγμα για την εικόνα τους· υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη ζώνη του ευρώ. Το γεγονός είναι ότι πολλές χώρες διατηρούν τα αποθεματικά χρυσού και ξένου συναλλάγματός τους στη ζώνη του ευρώ, όχι μόνο η Ρωσία αλλά πρώτιστα οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες», δήλωσε ο Πούτιν.

Είναι ληστεία

«Η λέξη ‘κλοπή’ δεν είναι ο κατάλληλος όρος. Η κλοπή είναι η κρυφή κατάσχεση περιουσίας, αλλά στη χώρα μας προσπαθούν να το κάνουν ανοιχτά. Είναι ληστεία μέρα μεσημέρι. Γιατί δεν μπορεί να εκτελεστεί αυτή η ληστεία; Επειδή οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι σοβαρές για τους ληστές».

«Αυτό δεν είναι μόνο πλήγμα για την εικόνα τους· υπονομεύει την εμπιστοσύνη στη ζώνη του ευρώ, και το γεγονός ότι πολλές χώρες, όχι μόνο η Ρωσία αλλά κυρίως οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες, αποθηκεύουν τα αποθεματικά χρυσού και συναλλάγματός τους στη ζώνη του ευρώ. Μόλις ξεκινήσει αυτό, μπορεί να επαναληφθεί με διάφορες προφάσεις…».

«Εκτός από την απώλεια της εικόνας, μπορεί να υπάρξουν άμεσες απώλειες που σχετίζονται με τα θεμέλια της σύγχρονης παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής τάξης, γι’ αυτό είναι δύσκολο. Και το πιο σημαντικό, δεν έχει σημασία τι θα κλέψουν και πώς θα το κάνουν, στο τέλος θα πρέπει να το επιστρέψουν. Αλλά, πάνω απ’ όλα, θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας, πρωτίστως στα δικαστήρια. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια δικαιοδοσία ανεξάρτητη από πολιτικές αποφάσεις».