ΠΟΥ: Σχεδόν 1.100 ασθενείς πέθαναν ενώ περίμεναν να φύγουν από τη Γάζα

Τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει από τον Ιούλιο του 2024 μέχρι τα τέλη του περασμένου μήνα στη λωρίδα της Γάζας ενώ περίμεναν την απομάκρυνσή τους για λόγους υγείας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

«1.092 ασθενείς πέθαναν από τον Ιούλιο του 2024 έως τις 28 Νοεμβρίου 2025 ενώ περίμεναν ιατρική απομάκρυνση», ανακοίνωσε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, εκτιμώντας πως ο αριθμός αυτός, που προέρχεται από το υπουργείο Υγείας της Γάζας, είναι «πιθανόν υποεκτίμηση».

«Από τον Οκτώβριο του 2023, ο ΠΟΥ και οι εταίροι του απομάκρυναν από τη Γάζα περισσότερους από 10.600 ασθενείς που έπασχαν από σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 5.600 παιδιά που χρειάζονταν εντατική φροντίδα», πρόσθεσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Ο Τέντρος ζήτησε επίσης «και άλλες χώρες να δεχθούν ασθενείς από τη Γάζα και επανάληψη των απομακρύνσεων για ιατρικούς λόγους στη Δυτική Όχθη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ».

«Ζωές εξαρτώνται από αυτό», επέμεινε.

Έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, κατάπαυση του πυρός τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου υπό την πίεση των ΗΠΑ, όμως οι απομακρύνσεις για ιατρικούς λόγους εξακολουθούν να πραγματοποιούνται με το σταγονόμετρο.

Πριν από μερικές εβδομάδες ο ΠΟΥ έλεγε ότι τουλάχιστον 16.500 κάτοικοι της Γάζας εξακολουθούσαν να περιμένουν επείγουσα ιατρική απομάκρυνσή τους.

Όμως αξιωματούχος των Γιατρών χωρίς Σύνορα (MSF) δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο στις αρχές Δεκεμβρίου πως οι αριθμοί αυτοί περιλαμβάνουν μόνο τους επίσημα καταγεγραμμένους ασθενείς, και ότι ο πραγματικός αριθμός ασθενών που περιμένουν να απομακρυνθούν είναι πολύ μεγαλύτερος.

Μέχρι σήμερα, 30 χώρες έχουν δεχθεί ασθενείς από τη Γάζα, όμως μόνο μερικές, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποδέχθηκαν ασθενείς σε μεγάλους αριθμούς σύμφωνα με τους MSF.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ