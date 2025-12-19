Γερμανία: Σταδιακή ανάκαμψη από το 2026 προβλέπει η Bundesbank

Αισιοδοξία στο Βερολίνο αφότου η κεντρική τράπεζα (Bundesbank) ανακοίνωσε ότι αναμένει σταδιακή ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας από το 2026, μεταδίδει το Bloomberg.

Συγκεκριμένα η Bundesbank προβλέπει ότι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας θα αυξηθεί κατά 0,6% το 2026, κατά 1,3% το 2027 και κατά 1,1% το 2028.

«Από το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η οικονομία θα αναπτυχθεί σημαντικά», δήλωσε ο πρόεδρος της τράπεζας, Γιοακίμ Νάγκελ.

Οι αισιόδοξες προβλέψεις της Bundesbank οδήγησαν σε αύξηση της απόδοσης του γερμανικού 10ετούς στο 2,88% (+ τρεις μονάδες βάσης), ενώ το 30ετές ανήλθε στο 3,53%, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011.

Η μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη φαίνεται να αποφεύγει οριακά την ύφεση φέτος, καταγράφοντας στασιμότητα στο τρίτο τρίμηνο. Για το τελευταίο τρίμηνο του 2025 η Bundesbank αναμένει οριακή ανάπτυξη 0,1%.

Όσον αφορά τον πληθωρισμό η κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι θα επιβραδυνθεί λιγότερο από ό,τι αναμενόταν εξαιτίας της διαρκούς αύξησης μισθών και του κόστους ενέργειας που παραμένει υψηλό.