Η Ε.Ε. προωθεί νέους κανόνες για υψηλότερες αποδόσεις στους μικροεπενδυτές

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε μέτρα για την ενίσχυση των επενδύσεων από ιδιώτες σε μετοχές και ομόλογα εντός της Ένωσης, στο πλαίσιο μακροχρόνιων προσπαθειών για την ενδυνάμωση της ευρύτερης οικονομίας μέσω της ενθάρρυνσης των επενδύσεων λιανικής.

Η πρωτοβουλία για την ενίσχυση του ρόλου των επενδυτών λιανικής εντάσσεται στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της ΕΕ, η οποία έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων στις χρηματοοικονομικές αγορές της Ένωσης και να αυξήσει το διαθέσιμο κεφάλαιο για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Στόχος της είναι να ενθαρρύνει τους ιδιώτες να μεταφέρουν κεφάλαια από τραπεζικές καταθέσεις -όπου πολλοί συνήθως διατηρούν τα χρήματά τους αποκομίζοντας χαμηλές αποδόσεις- προς τις αγορές μετοχών και ομολόγων.

Η Στεφανί Γιον-Κουρτέν, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ηγήθηκε του σχεδιασμού των μέτρων, δήλωσε ότι αυτά θα «μετατρέψουν την ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων από θεωρία σε πραγματικότητα».

«Οι κανόνες αυτοί γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στην προστασία των καταναλωτών και στη στήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων στην Ευρώπη», είπε, προσθέτοντας ότι «επικεντρωθήκαμε στην αποτροπή καταχρήσεων, διατηρώντας παράλληλα την πρόσβαση σε επενδυτικές συμβουλές».

Οι αξιωματούχοι επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι επενδυτές που λαμβάνουν χρηματοοικονομικές συμβουλές -μια συνηθισμένη οδό επένδυσης για τους πολίτες της ΕΕ- λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή σχέση αξίας και κόστους.

Σύμφωνα με τους κανόνες που συμφωνήθηκαν την Πέμπτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη της ΕΕ, οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και οι επενδυτικές πλατφόρμες θα υποχρεούνται να παρέχουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τα κόστη και τις χρεώσεις που συνδέονται με κάθε επενδυτικό προϊόν.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) θα δημιουργήσουν δείκτες αναφοράς για ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα ώστε οι επενδυτές να μπορούν να συγκρίνουν το κόστος και την απόδοση.

Οι εταιρείες που προσφέρουν άλλα επενδυτικά προϊόντα θα πρέπει να συγκρίνουν την αξία τους σε σχέση με παρόμοια προϊόντα.

Αξιωματούχοι της ΕΕ εδώ και καιρό επισημαίνουν τα χαμηλά επίπεδα επενδύσεων από ιδιώτες στο μπλοκ. Πέρυσι, τα νοικοκυριά της ΕΕ τοποθέτησαν το 41% των χρηματοοικονομικών τους περιουσιακών στοιχείων σε τραπεζικές καταθέσεις και το 20,6% σε επενδυτικά κεφάλαια και εισηγμένες μετοχές, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων.