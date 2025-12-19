#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Γαλλία: Στα €3,5 δισ. εκτινάχθηκε το δημόσιο χρέος

Επιασε πρωτόγνωρα ύψη 117,4% του ΑΕΠ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, με αύξηση κατά 181 δισ. μέσα σε έναν χρόνο. Παράλληλα, Εθνοσυνέλευση και Γερουσία δεν τα βρήκαν για τον προϋπολογισμό του 2026.

Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 16:26

Στο μάλλον ιλιγγιώδες ποσό των 3,482 τρισ. ευρώ ανήλθε τον Σεπτέμβριο το δημόσιο χρέος της Γαλλίας, ανακοίνωσε το εθνικό Ινστιτούτο στατιστικής και οικονομικών μελετών (Insee) της χώρας. Ως ποσοστό επί του ΑΕΠ αναλογεί στο 117,4%, ύψος πρωτόγνωρο αν εξαιρέσει κανείς την περίοδο της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού.

Όπως επισημαίνει το γαλλικό οικονομικό ινστιτούτο, μόνο κατά το τελευταίο έτος, που το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας ήταν στο 5,5% του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 181 δισ. ευρώ.

Τύπος και αναλυτές δεν κρύβουν τις ανησυχίες τους ως προς το μέλλον της γαλλικής οικονομίας και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα, λαμβανομένου υπόψη ότι, αν δεν ληφθούν έκτακτα μέτρα, το δημόσιο χρέος της Γαλλίας θα εξακολουθήσει να αυξάνεται - το ΔΝΤ δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να φτάσει στο 129% του ΑΕΠ το 2030.

Πρόσθετες ανησυχίες δημιουργεί το γεγονός ότι η Εθνοσυνέλευση και η Γερουσία δεν κατάφεραν σήμερα Παρασκευή να έρθουν σε συμφωνία ως προς τα βασικά μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Τούτου δοθέντος, το νέο έτος μάλλον θα βρει τη Γαλλία χωρίς εγκεκριμένο κρατικό προϋπολογισμό, αναγκάζοντας τη γαλλική κυβέρνηση να εκδώσει ειδικό νόμο για να εξασφαλίσει τόσο τα έσοδα όσο και τις δαπάνες του κράτους, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η κατάσταση.

