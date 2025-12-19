#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Οι Ρώσοι πήραν στο... ψιλό τη Φον ντερ Λάιεν μετά τη Σύνοδο Κορυφής

Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν υψηλόβαθμοι Ρώσοι αξιωματούχοι, αφού οι ηγέτες της ΕΕ δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρήση των παγωμένων ρωσικών assets.

Οι Ρώσοι πήραν στο... ψιλό τη Φον ντερ Λάιεν μετά τη Σύνοδο Κορυφής

Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 16:33

Κορυφαίοι αξιωματούχοι στη Μόσχα εξέφρασαν την ικανοποίησή τους όταν οι ηγέτες της ΕΕ δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το Politico.

Νωρίς το πρωί, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι οι ηγέτες συμφώνησαν αντ' αυτού να χορηγήσουν ένα δάνειο €90 δισ. με εγγύηση τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη στήριξη του Κιέβου έως το 2027, εγκαταλείποντας ουσιαστικά το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων.

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ένας από τους κορυφαίους απεσταλμένους του Κρεμλίνου, χαρακτήρισε την απόφαση ως «ΣΟΒΑΡΟ ΠΛΗΓΜΑ στους πολεμοκάπηλους της ΕΕ με επικεφαλής την αποτυχημένη Ούρσουλα [φον ντερ Λάιεν]».

«Φωνές λογικής στην ΕΕ ΜΠΛΟΚΑΡΑΝ την ΠΑΡΑΝΟΜΗ χρήση των ρωσικών αποθεματικών για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας», πρόσθεσε σε μια ανάρτηση στο X. «Ο νόμος και η λογική νικά... προς το παρόν».

Ο Γκριγκόρι Καρασίν, πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων στην άνω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, έγραψε στο Telegram «προς το παρόν, υπερισχύει το διεθνές δίκαιο, όχι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν».

Η υποχώρηση της ΕΕ ήταν ένα «συγκρατημένα ενθαρρυντικό σημάδι», πρόσθεσε. 

Οι συνομιλίες της Πέμπτης προσέκρουσαν σε αδιέξοδο, αφότου ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ αρνήθηκε να άρει τις αντιρρήσεις του για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία φυλάσσονται σε ένα χρηματοπιστωτικό αποθετήριο με έδρα τις Βρυξέλλες και, όπως υποστήριξε, θα άφηναν το Βέλγιο εκτεθειμένο σε μια ομοβροντία νομικών και άλλων απειλών εναντίον της Μόσχας.

Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν δεσμευμένα, αλλά δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της ουκρανικής οικονομίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος παρευρέθηκε σε μέρος της συνόδου κορυφής την Πέμπτη για να πιέσει για τη χρήση των παγωμένων assets του Κρεμλίνου, δήλωσε σε κάθε περίπτωση ότι ήταν «ευγνώμων σε όλους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και χαιρέτισε το γεγονός ότι «τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν "παγωμένα"».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

H Δανία αποδίδει δύο κυβερνοεπιθέσεις σε ομάδες που συνδέονται με το ρωσικό κράτος

Μερτς: Πράσινο φως για διάθεση ρωσικών κεφαλαίων που είναι παγωμένα στη Γερμανία

Ζελένσκι: Θα έχουμε «σοβαρό πρόβλημα» χωρίς απόφαση για τα ρωσικά assets

Σύνοδος Κορυφής: Ασφυκτική πίεση για τη δήμευση των ρωσικών assets

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο