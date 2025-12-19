Κορυφαίοι αξιωματούχοι στη Μόσχα εξέφρασαν την ικανοποίησή τους όταν οι ηγέτες της ΕΕ δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για τη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, όπως μεταδίδει το Politico.

Νωρίς το πρωί, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι οι ηγέτες συμφώνησαν αντ' αυτού να χορηγήσουν ένα δάνειο €90 δισ. με εγγύηση τον προϋπολογισμό της ΕΕ για τη στήριξη του Κιέβου έως το 2027, εγκαταλείποντας ουσιαστικά το λεγόμενο δάνειο αποζημιώσεων.

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ένας από τους κορυφαίους απεσταλμένους του Κρεμλίνου, χαρακτήρισε την απόφαση ως «ΣΟΒΑΡΟ ΠΛΗΓΜΑ στους πολεμοκάπηλους της ΕΕ με επικεφαλής την αποτυχημένη Ούρσουλα [φον ντερ Λάιεν]».

«Φωνές λογικής στην ΕΕ ΜΠΛΟΚΑΡΑΝ την ΠΑΡΑΝΟΜΗ χρήση των ρωσικών αποθεματικών για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας», πρόσθεσε σε μια ανάρτηση στο X. «Ο νόμος και η λογική νικά... προς το παρόν».

Ο Γκριγκόρι Καρασίν, πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων στην άνω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, έγραψε στο Telegram «προς το παρόν, υπερισχύει το διεθνές δίκαιο, όχι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν».

Η υποχώρηση της ΕΕ ήταν ένα «συγκρατημένα ενθαρρυντικό σημάδι», πρόσθεσε.

Οι συνομιλίες της Πέμπτης προσέκρουσαν σε αδιέξοδο, αφότου ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ αρνήθηκε να άρει τις αντιρρήσεις του για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων, τα οποία φυλάσσονται σε ένα χρηματοπιστωτικό αποθετήριο με έδρα τις Βρυξέλλες και, όπως υποστήριξε, θα άφηναν το Βέλγιο εκτεθειμένο σε μια ομοβροντία νομικών και άλλων απειλών εναντίον της Μόσχας.

Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν δεσμευμένα, αλλά δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της ουκρανικής οικονομίας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος παρευρέθηκε σε μέρος της συνόδου κορυφής την Πέμπτη για να πιέσει για τη χρήση των παγωμένων assets του Κρεμλίνου, δήλωσε σε κάθε περίπτωση ότι ήταν «ευγνώμων σε όλους τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και χαιρέτισε το γεγονός ότι «τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν "παγωμένα"».