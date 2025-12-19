Ρωσία: Μείωση επιτοκίων στο 16%

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας μείωσε τα επιτόκια από 16,5% σε 16%, εφιστώντας την προσοχή στο ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι άνιση μεταξύ των επιμέρους τομέων, παρόλο που η οικονομική δραστηριότητα αυξάνεται με «μέτριο ρυθμό».

Η Τράπεζα της Ρωσίας ανέφερε:

«Η οικονομία συνεχίζει να επιστρέφει σε ισορροπημένη πορεία ανάπτυξης. Οι βασικοί δείκτες της τρέχουσας αύξησης τιμών μειώθηκαν τον Νοέμβριο. Ωστόσο, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τους τελευταίους μήνες. Η δανειοδοτική δραστηριότητα παραμένει υψηλή.

Η Τράπεζα της Ρωσίας θα διατηρήσει όσο αυστηρές νομισματικές συνθήκες απαιτούνται για την επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο. Αυτό σημαίνει ότι η νομισματική πολιτική θα παραμείνει αυστηρή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Περαιτέρω αποφάσεις σχετικά με το βασικό επιτόκιο θα ληφθούν ανάλογα με τη βιωσιμότητα επιβράδυνσης του πληθωρισμού και τη δυναμική των πληθωριστικών προσδοκιών.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Τράπεζας της Ρωσίας, δεδομένης της κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής, ο ετήσιος πληθωρισμός θα μειωθεί στο 4%-5% το 2026. Ο υποκείμενος πληθωρισμός θα φτάσει το 4% στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Από το 2027 και μετά, ο ετήσιος πληθωρισμός θα παραμείνει εντός του στόχου».