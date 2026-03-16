Σε χαμηλό επτά μηνών τα futures του καφέ robusta

Η τιμή της ποικιλίας καφέ Robusta στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) σταθεροποιήθηκε αφού νωρίτερα είχε πέσει σε χαμηλό επτά μηνών, μεταδίδει το Bloomberg.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η προσφορά του ποιοτικότερου καφέ arabica εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε επίπεδα ρεκόρ στη Βραζιλία, κάτι που θα μπορούσε να μειώσει τη ζήτηση για τη φθηνότερη ποικιλία (robusta).

Ειδικότερα, η τιμή της ποικιλίας robusta στο πιο ενεργό συμβόλαιο υποχώρησε 1,2% πέφτοντας στα 3.415 δολάρια ανά τόνο, πριν σταθεροποιηθεί στα 3.488 δολάρια (+1%) στις 15:51 ώρα Ελλάδος. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί από τις 8 Αυγούστου.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, τα futures έχουν μειωθεί κατά περίπου 12% από την αρχή του χρόνου.

Στον αντίποδα, αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος του περασμένου έτους, η περιορισμένη προσφορά και υψηλή τιμή της ποικιλίας arabica ενίσχυσαν την κατανάλωση της ποικιλίας robusta. Η κατάσταση αυτή αντιστρέφεται ωστόσο, καθώς η παραγωγή της ποικιλίας arabica αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία τους επόμενους μήνες.