Πώς βλέπουν τη γαλλική κρίση Citi, UBS, Deutsche Bank και Commerzbank

Η κατάρρευση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού στη Γαλλία σηματοδοτεί μια νέα φάση πολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης.

Μετά την αποτυχημένη ψήφο εμπιστοσύνης, οι αναλυτές των UBS, Commerzbank, Deutsche Bank και Citi καταγράφουν τις προοπτικές για την πορεία της χώρας, τις επιπτώσεις στο χρέος και τις αγορές ομολόγων.

Η αποχώρηση Μπαϊρού αφήνει τον Εμανουέλ Μακρόν με περιορισμένες επιλογές. Η UBS σημειώνει ότι ο πρόεδρος απέφυγε τη διάλυση της Βουλής και νέες εκλογές, επιλέγοντας να ορίσει νέο πρωθυπουργό. Ωστόσο, η απουσία σταθερής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας σημαίνει ότι και η επόμενη κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει τα ίδια εμπόδια στην ψήφιση μέτρων λιτότητας. Η Deutsche Bank υπογραμμίζει ότι οι ρωγμές στον κυβερνητικό συνασπισμό αναδείχθηκαν ξεκάθαρα στην ψηφοφορία, όπου αρκετοί κεντροδεξιοί βουλευτές αποστασιοποιήθηκαν από τον Μπαϊρού.

Ο δύσκολος προϋπολογισμός του 2026

Το μεγαλύτερο διακύβευμα αφορά τον προϋπολογισμό του 2026. Η χώρα βρίσκεται υπό τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος της ΕΕ και έχει δεσμευθεί να μειώσει το έλλειμμα από 5,4% του ΑΕΠ φέτος σε 4,6% το 2026.

Το σχέδιο Μπαϊρού προέβλεπε μέτρα ύψους 43,8 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας περικοπές δαπανών στον δημόσιο τομέα και στην υγεία, πάγωμα κοινωνικών παροχών και κατάργηση δύο αργιών. Η UBS εκτιμά ότι το πακέτο ήταν υπερβολικά σκληρό για το πολιτικό σκηνικό και προτείνει έναν πιο ήπιο συμβιβασμό γύρω στο 5% του ΑΕΠ, που πιθανότατα θα γίνει αποδεκτός από τις Βρυξέλλες.

Η Commerzbank τονίζει πως χωρίς αξιόπιστη προσαρμογή, το χρέος μπορεί να ξεπεράσει το 150% του ΑΕΠ μέσα στην επόμενη δεκαετία, ενώ οι πληρωμές τόκων ενδέχεται να διπλασιαστούν από 2% σε πάνω από 4% του ΑΕΠ τα επόμενα επτά χρόνια. Αυτό περιορίζει δραστικά τα περιθώρια για μελλοντική δημοσιονομική πολιτική.

Oι αντιδράσεις σε αγορές και ομόλογα είναι μετρημένες

Η Deutsche Bank επισημαίνει ότι η γαλλική οικονομία έχει συνηθίσει να λειτουργεί σε καθεστώς υψηλής αβεβαιότητας και το σοκ στην ανάπτυξη υπολογίζεται μόλις στις 0,3 ποσοστιαίες μονάδες για το 2025. Παράλληλα, εκτιμά ότι οι επερχόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις δεν θα έχουν ουσιαστικές μακροοικονομικές συνέπειες.

Η Citi επικεντρώνεται στα γαλλικά ομόλογα (OATs). Οι αναλυτές της βλέπουν δύο σενάρια: είτε ένας νέος πρωθυπουργός θα καταφέρει να περάσει συμβιβαστικό προϋπολογισμό, οδηγώντας σε σταδιακή διεύρυνση του spread OAT-Bund καθώς θα ενσωματώνεται ένα premium κινδύνου, είτε η έλλειψη συμφωνίας θα οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές, σενάριο που θα ωθούσε το spread προς τις 90 μονάδες βάσης. Σήμερα το 10ετές OAT-Bund διαμορφώνεται στις 77 μονάδες βάσης, με τη Citi να μην αναμένει υποχώρηση κάτω από τις 70 μ.β.

Οι οίκοι αξιολόγησης στο προσκήνιο

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου αναμένεται η απόφαση της Fitch, ενώ θα ακολουθήσουν Moody’s (24 Οκτωβρίου) και S&P (28 Νοεμβρίου). Η Deutsche Bank χαρακτηρίζει την αξιολόγηση της Fitch «οριακή» υπόθεση, με κίνδυνο υποβάθμισης, ιδίως μετά την πολιτική αστάθεια και την υπέρβαση του ελλείμματος.

Οι αναλυτές συγκλίνουν στο ότι η Γαλλία βρίσκεται σε μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αστάθειας. Ένας πιο ήπιος προϋπολογισμός είναι πιθανός βραχυπρόθεσμα, όμως το διαρθρωτικό πρόβλημα του διογκούμενου χρέους παραμένει. Για τις αγορές, οι άμεσες επιπτώσεις δείχνουν ελεγχόμενες, με το βλέμμα στραμμένο τόσο στις αποφάσεις των οίκων αξιολόγησης όσο και στην ικανότητα του νέου πρωθυπουργού να πετύχει κοινοβουλευτικές ισορροπίες.