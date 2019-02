Τα επαγγελματικά Ταμεία στο επίκεντρο συνάντησης ΕΛΕΤΕΑ με Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων

Την Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική συνάντηση της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) με τον Πρόεδρο και στελέχη της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA), στα κεντρικά της γραφεία της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής στην Φρανκφούρτη.

Παρόντες από την ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. ήταν ο Πρόεδρος κ. Χρήστος Νούνης, ο Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Χαράλαμπος Φύτρος και το μέλος Δ.Σ. κ. Χαράλαμπος Κατσιπουλάκης ενώ η ΕΙΟPA εκπροσωπήθηκε σε υψηλό επίπεδο από τους κκ: Gabriel Bernardino (Chairman), Manuela Zweimueller (Head of Department Insurance and Pensions Policy,) Dimitris Zafeiris (Head of Risks and Financial Stability Department), Carine Pilot Osborn (Principal Expert – Pensions), Barthold Kuipers (Principal Expert on pensions Policy) και Julia Conforti Montasell (Expert Pension Policy Department).

Η συνάντηση ξεκίνησε με το καλωσόρισμα και την εισαγωγική, για τα θέματα της EIOPA, ομιλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων κ. Gabriel Bernardino και ακολούθησε η εισαγωγική τοποθέτηση του Προέδρου της Ένωσης κ. Χρήστου Νούνη για το όραμα και τους σκοπούς της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. καθώς και η περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης του κλάδου της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν διεξοδικά στους συνομιλητές της ΕΙΟPA από τους κ.κ. Φύτρο και Κατσιπουλάκη όλες οι αναληφθείσες εκ μέρους της Ένωσης δράσεις προς την κατεύθυνση της θεσμικής συμβολής της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. στην ανάδειξη και περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού των επαγγελματικών συντάξεων στη χώρα μας.

Οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. της Ένωσης ανέλυσαν επίσης στους συνομιλητές τους και τα τρέχοντα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. σε λειτουργικό και θεσμικό επίπεδο, εστιάζοντας με έμφαση στο υφιστάμενο υψηλό εποπτικό κόστος και την ανάγκη εκλογίκευσης των εν λόγω εξόδων για φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως είναι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Στη συνέχεια, τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων παρουσίασαν αναλυτικά όλες τις δράσεις της Αρχής σχετικά με την άσκηση εποπτείας και τη συλλογή στατιστικών στοιχείων από τα συνταξιοδοτικά επαγγελματικά ταμεία των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση από πλευράς των αξιωματούχων της EIOPA και πολύς χρόνος στη συζήτηση αναλώθηκε στον τρόπο εφαρμογής της 2ης Οδηγίας 2341/2016 της Ε.Ε. (ΙORP II Directive) «για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (ΙΕΣΠ)», κατά τη διάρκεια της οποίας διευκρινίστηκαν και διαφωτίστηκαν σημαντικά σημεία ως προς την αποτελεσματική υιοθέτηση και εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου.

Το τελευταίο κομμάτι της συνάντησης αναλώθηκε σε γενική συζήτηση που εστιάστηκε στην κατάθεση από πλευράς των στελεχών της Αρχής των εμπειρικών τους συμπερασμάτων σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές του 2ου πυλώνα ασφάλισης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο κάτω από διαφορετικές οργανωτικές δομές λειτουργικής, εποπτικής και νομικής λειτουργίας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών. Από την άλλη πλευρά, οι εκπρόσωποι της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. ανέλυσαν περαιτέρω τις προτάσεις που έχει επεξεργαστεί και επικοινωνήσει η Ένωση στους θεσμικούς φορείς, τα πολιτικά κόμματα και κάθε ενδιαφερόμενο για την ουσιαστική ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης στην Ελλάδα

Καταληκτικά, μεταξύ των δύο μερών συμφωνήθηκε η ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας και τακτικής επικοινωνίας για θέματα ορθής εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.