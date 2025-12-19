Οι άξονες που στηρίζουν την ανοδική πορεία της Europa Holdings

Στην επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί για φέτος και στις ανοδικές προοπτικές που διαγράφονται για το 2026 σε ό,τι αφορά τόσο τη δραστηριότητα του ασφαλιστικού κλάδου όσο και αυτή των ακινήτων αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Europa Holdings Γιάννης Παπαβασιλείου, στο περιθώριο της χθεσινής έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εισηγμένης.

Ειδικότερα για τη νέα χρονιά, αναμένεται βελτίωση οικονομικών επιδόσεων τόσο σε λογιστικό επίπεδο (οι εταιρείες Ευρώπη ΑΕΓΑ, ΝΑΚ και Άμυνα που εξαγοράστηκαν φέτος θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα του 2026 σε δωδεκάμηνη βάση), όσο και σε pro forma επίπεδο μέσα από την αναμενόμενη βελτίωση του κύκλου εργασιών του ομίλου.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ασφαλιστική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων:

α) Η Ευρώπη ΑΕΓΑ περιμένει την έγκριση των τοπικών αρχών στη Ρουμανία (πολύ πιθανόν να δοθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς) προκειμένου να ξεκινήσει η συνεργασία της με τη Vista Bank (συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη, πρόκειται για τη 10η σε μέγεθος τράπεζα της χώρας) στο μέτωπο του bancassurance. Επιπλέον είναι γνωστή η κίνηση της Ευρώπης ΑΕΓΑ να δραστηριοποιηθεί στην ίδια χώρα και με τη μορφή της ΕΠΥ (Ελεύθερη Παροχή Υπηρεσιών).

β) Η εισηγμένη αναμένει αύξηση της παραγωγής στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τόσο τη θυγατρική της ασφαλιστική εταιρεία Ευρώπη ΑΕΓΑ όσο και τις θυγατρικές που διαθέτει στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

«Κοιτάζουμε να εκμεταλλευθούμε τις συνέργειες που προκύπτουν μεταξύ των εταιρειών μας και επίσης να προχωρήσουμε στην αύξηση της παραγωγής τους με λελογισμένο τρόπο. Εξετάζουμε το ενδεχόμενο των εξαγορών τόσο στο μέτωπο των ασφαλιστικών εταιρειών όσο και στον χώρο της διαμεσολάβησης, αλλά με την απαιτούμενη προσοχή», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Ρευστότητα για επιθετικές κινήσεις υπάρχει, καθώς -εκτός των άλλων- μετά και την ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας πώλησης ενός ακόμη ακινήτου (πολύ πιθανόν μέσα στον προσεχή Ιανουάριο) η Europa Holdings θα διαθέτει θετικό καθαρό ταμείο της τάξεως των 45 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Παπαβασιλείου, η αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης έχει ανοδικό μέλλον στην Ελλάδα και σ’ αυτό θα συμβάλουν και οι αλλαγές του θεσμικού πλαισίου που υιοθετήθηκαν το 2025.

Σχολιάζοντας επίσης το αυξημένο ενδιαφέρον των τραπεζών για το bancassurance, ο CEO της Europa Holdings θεωρεί πως αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα, καθώς μέσα από αυτή τη διαδικασία καλλιεργείται η ασφαλιστική συνείδηση στο ευρύ κοινό.

Κινητικότητα αναμένεται επίσης και στη δραστηριότητα των ακινήτων της Europa Holdings. Για παράδειγμα, προχωρούν οι μισθώσεις στο campus της Παιανίας (η πληρότητα οδεύει πλέον προς το 100%), ενώ στη φάση της αδειοδότησης προκειμένου να μετατραπεί σε γραφειακούς χώρους βρίσκεται το ακίνητο στον Ταύρο, με την προσδοκία αποκόμισης υπεραξιών.