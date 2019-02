Ασφαλιστικός κλάδος: Πού συμφωνούν, πού διαφωνούν ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον διεξήχθη η χθεσινή εκδήλωση που ακολούθησε την ετήσια συνέλευση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, όπου τα δύο μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα δεν έχασαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις τους σε καυτά ζητήματα του κλάδου.

Και αυτό γιατί πέρα από τους προέδρους της ΕΑΕΕ και της Τραπέζης της Ελλάδος (κ.κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου και Γιάννης Στουρνάρας) το λόγο έλαβαν τόσο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ κ. Δημήτρης Λιάκος.

Σε ποια σημεία όμως φαίνεται να συμφωνούν τα δύο μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα της χώρας;

Πρώτον, στην ανάγκη συνέχισης της τήρησης αυστηρής εποπτείας προς τις ασφαλιστικές εταιρείες από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Δεύτερον, στο σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η ασφαλιστική αγορά σε ότι αφορά τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια (τρίτος πυλώνας).

Τρίτον, στη συνέχιση της πολιτικής ελέγχου της ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό και την τιμωρία των ανασφάλιστων οχημάτων.

Τέταρτον, στη συζήτηση κράτους και ασφαλιστικών εταιρειών για το θέμα της μαζικής κάλυψης των κατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών.

Οι διαφωνίες όμως και οι «γκρίζες ζώνες» στις απόψεις των δύο κομμάτων για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης φαίνεται τελικά πως δεν είναι καθόλου λίγες. Ας δούμε ορισμένες από αυτές.

Ισχύον συνταξιοδοτικό σύστημα: Ο κ. Λιάκος τόνισε ότι οι κυβερνητικές αλλαγές έχουν καταστήσει το σύστημα βιώσιμο, ο ΕΦΚΑ είναι πλεονασματικός και ότι μειώνονται οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών. Από την πλευρά του ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε για μια ακόμη φορά την κατάργηση (σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία αποτελέσει την επόμενη κυβέρνηση της χώρας) του «νόμου Κατρούγκαλου», υποστηρίζοντας πως το τρέχον σύστημα είναι άδικο, αντιαναπτυξιακό και πως η βιωσιμότητά του αμφίβολη.

Δεύτερος πυλώνας: Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη θέσπισης του συστήματος των τριών πυλώνων, με το δεύτερο πυλώνα να είναι υποχρεωτικός, να λειτουργεί με πλήρως ανταποδοτικό σύστημα και τον εργαζόμενο να μπορεί να επιλέξει δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. «Η ασφαλιστική αγορά καλείται να διαδραματίσει ρόλο στο δεύτερο πυλώνα» και «με βάση το υπάρχον σύστημα, οι νέοι δεν πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να πάρουν σύνταξη στο μέλλον» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Από την πλευρά του ο κ. Λιάκος ήταν λιγότερο σαφής υποστηρίζοντας πως «υπάρχουν προτάσεις για το δεύτερο πυλώνα που μπορούν να συζητηθούν για την επέκταση των επαγγελματικών ταμείων ώστε, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να υπάρξουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, μια νέα πηγή εσόδων για αξιοποίηση και για το θέμα υπάρχει σημαντική διεθνής εμπειρία».

Τρίτος πυλώνας: Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την ανάγκη θέσπισης φορολογικών κινήτρων (αφορολόγητες εισφορές), ενώ ο κ. Λιάκος απέφυγε να υιοθετήσει μια τέτοια πρόταση, σημειώνοντας παράλληλα πως η φορολογία δεν είναι το μόνο αίτιο για τη χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση στην Ελλάδα.

Κλάδος υγείας: Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ κράτους και ασφαλιστικών εταιρειών, προκειμένου οι δαπάνες υγείας που πληρώνουν οι Έλληνες από την τσέπη τους (out of the pocket) να περάσουν μέσω ασφαλιστικών προγραμμάτων, όπου τα κόστη είναι χαμηλότερα και η αξιοποίηση των χρημάτων καλύτερη. Επιπρόσθετα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας κράτους και ασφαλιστικών εταιρειών προκειμένου οι τελευταίες να αγοράζουν υπηρεσίες από τα κρατικά νοσοκομεία. Από την πλευρά του, ο κ. Λιάκος δεν αναφέρθηκε καθόλου στο συγκεκριμένο ζήτημα.