Ανοίγει σήμερα το λιανεμπόριο σε Αχαΐα και Θεσσαλονίκη

Με click in shop και click away ανοίγουν τα καταστήματα σε Αχαΐα μόνο με click away στη Θεσσαλονίκη. Κλειστά παραμένουν μέχρι νεοτέρας τα καταστήματα στην Κοζάνη.