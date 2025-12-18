Birkenstock: Άλμα πωλήσεων από τα σανδάλια

Η Birkenstock Holding ανακοίνωσε υψηλότερες πωλήσεις και κέρδη, χάρη στην ισχυρή ζήτηση για τα ακριβά σανδάλια και τα clogs της, προβλέποντας όμως βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης για το επόμενο έτος.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 20% και διαμορφώθηκαν στα 526 εκατ. ευρώ (616 εκατ. δολάρια) σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες το τρίμηνο έως τον Σεπτέμβριο, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η εισηγμένη στις ΗΠΑ εταιρεία, επίδοση που κινήθηκε ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Η Birkenstock εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν έως και 15% στο οικονομικό έτος 2026, κάτι που συνεπάγεται ετήσια έσοδα έως 2,35 δισ. ευρώ, επίπεδο ελαφρώς χαμηλότερο από τις προσδοκίες της αγοράς.

Η εταιρεία ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για το οικονομικό έτος που έληξε τον Σεπτέμβριο, παρά την επίδραση των αμερικανικών δασμών και των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αναμένει ότι αυτοί οι παράγοντες θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το 2026, ανέφερε.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη το 2026 θα υπερβούν πιθανώς τα 700 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για περίπου 758 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.