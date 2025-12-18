#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η συγχώνευση εκτιμάται ότι θα είναι σκόπιμη και επωφελής, καθώς θα δημιουργήσει μια ισχυρότερη οικονομική μονάδα μέσω της ενίσχυσης των οικονομικών πόρων, της απλοποίησης της εταιρικής δομής, της αποτελεσματικότερης διαχείρισης της δραστηριότητας και των ταμειακών ροών, καθώς και της μείωσης λειτουργικών και διοικητικών δαπανών.

Σαράντης: Απορροφά την κυπριακή θυγατρική Zetafin Ltd

Δημοσιεύθηκε: 18 Δεκεμβρίου 2025 - 15:46

Η εταιρεία Γρ. Σαράντης ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο της κατά τα 100% κυπριακής θυγατρικής της εταιρείας με την επωνυμία «Zetafin Ltd», με αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών Κύπρου HE 132986 κατά τις συνεδριάσεις τους στις 17/12/2025 αποφάσισαν την έναρξη προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως της Zetafin Ltd από την Εταιρεία.

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις δυνάμει του Ν. 5055/2023, τις διατάξεις του Ν. 5162/2024 ως προς τα φορολογικά κίνητρα, τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, καθώς και των άρθρων 201Θ έως 201ΚΖ του Κυπριακού Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, όπως ισχύουν.

Η Συγχώνευση εκτιμάται ότι θα είναι σκόπιμη και επωφελής, καθώς θα δημιουργήσει μια ισχυρότερη οικονομική μονάδα μέσω της ενίσχυσης των οικονομικών πόρων, της απλοποίησης της εταιρικής δομής, της αποτελεσματικότερης διαχείρισης της δραστηριότητας και των ταμειακών ροών, καθώς και της μείωσης λειτουργικών και διοικητικών δαπανών, οδηγώντας παράλληλα σε οικονομίες κλίμακας.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία της ως άνω Διασυνοριακής Συγχώνευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

