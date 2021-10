Νέα ιστορικά ρεκόρ στις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Ισχυρή άνοδο σημείωναν οι ευρωπαϊκές αγορές αερίου, με τις τιμές αναφοράς στην ηπειρωτική Ευρώπη να καταγράφουν νέα ρεκόρ λόγω της ισχυρής ζήτησης καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, κυρίως στην Ασία, αλλά επίσης λόγω της περιορισμένης προσφοράς και των χαμηλών αποθεμάτων παγκοσμίως.

Η ευρωπαϊκή αγορά αναφοράς, το ολλανδικό TTF (Title Transfer Facility), κατέγραψε στις 12.50 ώρα Ελλάδας άνοδο 25,14% στα 145,19 ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh).

UK natural gas has gone parabolic. This is a fear trade now.



Contracts for delivery in November shooting almost 40 per cent higher to above £4 per therm.



It was near £2 a therm a little over a week ago and we were already in something approaching crisis pic.twitter.com/VkvksENsNj