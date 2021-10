ΤΑΙΠΕΔ: Τέσσερις προσφορές για το ακίνητο στις Γούρνες Ηρακλείου

Προσφορές για το «μίνι Ελληνικό» στο Ηράκλειο κατέθεσαν το σχήμα Club Hotel Casino Loutraki - Lyktos, η Dimand, η Reds και η Vivion Investments. Το who is who των «μνηστήρων», οι προσφορές και τα επόμενα βήματα του διαγωνισμού.