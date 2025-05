Χρηματοδότηση ΕΕ για επτά ελληνικές εταιρείες άμυνας-αεροδιαστημικής ασφάλειας

Για μια ακόμη χρονιά οι εταιρείες-μέλη της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής Ασφάλειας και Άμυνας (Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.) κατάφεραν να κερδίσουν σε συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες, την εμπιστοσύνη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF) και να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση σε 17 συνολικά προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας και Ασφάλειας.

Τόσο στα τρία προηγούμενα προγράμματα (EDF-2023, EDF-2022, EDF-2021), όσο και στο τρέχον EDF-2024 η παρουσία των εταιρειών-μελών της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. είναι αξιοσημείωτη και επιβεβαιώνει το υψηλό τεχνολογικό επίπεδο και την αξιοπιστία της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒΙ).

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του EDF, συνολικά 7 εταιρείες-μέλη της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. συμμετέχουν σε 17 συνεργατικά σχήματα του προγράμματος Έρευνας και Ανάπτυξης EDF-2024, με συνολικό προϋπολογισμό 625,6 εκατ. ευρώ, στον οποίο η ΕΕ συμβάλλει με 487,19 εκατ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια προέρχονται από εθνική χρηματοδότηση. Η συνολική χρηματοδότηση της ΕΕ στο EDF-2024 φτάνει τα 910 εκατ. ευρώ.

Οι 7 εταιρείες-μέλη της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. που συμμετέχουν στα νέα ευρωπαϊκά προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης είναι:

IKH S.A (I Know How S.A.), ISD S.A (Integrated Systems Development S.A.), UCANDRONE S.A., SCYTALYS S.A., THEON SENSORS S.A., IDE S.A. (Intracom Defense S.A.) και η HELLENIC AEROSPACE INDUSTRY (HAI) - Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (EAB)

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε τρία από τα 17 προγράμματα του EDF 2024 συντονιστής είναι εταιρεία-μέλος της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.

Πιο συγκεκριμένα οι εταιρείες-μέλη της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α. συμμετέχουν στα ακόλουθα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα:

Συμμετέχει η εταιρεία ISD S.A.

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 160.087.115,24 ευρώ

Χρηματοδότηση από ΕΕ: 99.999.977 ευρώ

Συμμετέχει η εταιρεία SCYTALYS S.A.

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 34.940.299,21 ευρώ

Χρηματοδότηση από ΕΕ: 34.940.299,21 ευρώ

PRECISE (Prediction and Response of Effectors on Critical Infrastructure and Structural Environments)

Συμμετέχει η εταιρεία IKH S.A.

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 14.873.491,09 ευρώ

Χρηματοδότηση από ΕΕ: 14.873.490,09 ευρώ

ORQESTRA (Orchestrating the Operational Deployment of Quantum Resistant Services for Next-Generation Secure Defence Systems and Communications)

Συμμετέχει η εταιρεία THEON SENSORS S.A.

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 9.333.536,73 ευρώ

Χρηματοδότηση από ΕΕ: 9.333.536,73 ευρώ

SENTINEL (Sustainable Energy Capabilities for Enhanced Military Camps and Operations)

Συμμετέχει η εταιρεία IDE S.A.

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 56.973.692,38 ευρώ

Χρηματοδότηση από ΕΕ: 39.870.770,75 ευρώ

FASETT2 (Future Air System for European Tactical Transportation 2)

Συμμετέχουν οι εταιρείες EAB, IKH S.A.

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 30.001.307,06 ευρώ

Χρηματοδότηση από ΕΕ: 30.000.000 ευρώ

AURIGA (ArmoURed Infantry Ground Assault)

Συμμετέχουν οι εταιρείες IDE S.A., ISD S.A.

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 30.004.203,89 ευρώ

Χρηματοδότηση από ΕΕ: 25.000.000 ευρώ

iMUGS2 (Integrated Modular Unmanned Ground System 2)

Συμμετέχει η εταιρεία ISD S.A.

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 54.895.060,73 ευρώ

Χρηματοδότηση από ΕΕ: 49.999.962,95 ευρώ

AI-WASP (Artificial Intelligence Warfare Adaptive Swarm Platform)

Συμμετέχει η εταιρεία ISD S.A.

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 52.428.378,49 ευρώ

Χρηματοδότηση από ΕΕ: 44.936.143,62 ευρώ

5G COMPAD 2.0 (5G Communications for Peacekeeping and Defence 2.0)

Συμμετέχει η εταιρεία IDE S.A.

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 38.322.662,92 ευρώ

Χρηματοδότηση από ΕΕ: 24.999.322 ευρώ

ePERFECT (European Hight-Performance Processor for RF Defense Applications)

Συμμετέχει η εταιρεία ISD S.A. η οποία είναι και ο Συντονιστής του Προγράμματος Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 22.391.438,79 ευρώ

η οποία είναι και ο Συντονιστής του Προγράμματος Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 22.391.438,79 ευρώ Χρηματοδότηση από ΕΕ: 22.391.438,79 ευρώ

NEREUS (Naval systEm of systems and integRatED sUrvivability of future EU platfomS)

Συμμετέχει η εταιρεία ISD S.A.

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 64.553.114,63 ευρώ

Χρηματοδότηση από ΕΕ: 45.000.000 ευρώ

HARPIA-Defence (Harmonised Approach for Resilient Proactive Intelligence Assessment in DEFENCE)

Συμμετέχει η εταιρεία IKH S.A. , η οποία είναι και ο Συντονιστής του Προγράμματος

, η οποία είναι και ο Συντονιστής του Προγράμματος Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 6.926.143,24 ευρώ

Χρηματοδότηση από ΕΕ: 5.995.464,72 ευρώ

EDF2024-EPW-Phase2 (European Protected Waveform (Phase 2))

Συμμετέχει η εταιρεία ISD S.A.

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 34.997.062,97 ευρώ

Χρηματοδότηση από ΕΕ: 24.999.999 ευρώ

NAVISENSE-X (NAVISENSE-X: Autonomous UAV Navigation in GNSS-Denied Environment through Multi-Sensor Fusion and AI-Driven Algorithms)

Συμμετέχει η εταιρεία UCANDRONE S.A.

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 4.955.917,98 ευρώ

Χρηματοδότηση από ΕΕ: 4.955.917,98 ευρώ

SWARMER (Swarming Autonomy in non-peRMissive EnviRonments)

Συμμετέχει η εταιρεία IKH S.A. , η οποία είναι και ο Συντονιστής του Προγράμματος

, η οποία είναι και ο Συντονιστής του Προγράμματος Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 4.997.006,48 ευρώ

Χρηματοδότηση από ΕΕ: 4.997.006,48 ευρώ

MYRIAD (Multi-source information sYstem based on Remote sensing aI Analytics to support the strategic Defence domain)

Συμμετέχει η εταιρεία IKH S.A.

Συνολικός Προϋπολογισμός Προγράμματος: 4.921.559,52 ευρώ

Χρηματοδότηση από ΕΕ: 4.897.350 ευρώ

Σημειώνεται ότι στα υπό εξέλιξη προγράμματα EDF-2023 και EDF-2022 συμμετέχουν αντίστοιχα 9 και 8 εταιρείες-μέλη της Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α., οι οποίες αποτελούν μέλη κοινοπραξιών που έχουν αναλάβει την υλοποίηση 13 και 11 ερευνητικών έργων αντίστοιχα.

Τα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από το EDF ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2021 και πρόκειται να διαρκέσουν μέχρι και το Δεκέμβριο του 2027.

Το συνολικό ποσό με το οποίο η ΕΕ χρηματοδοτεί τα προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης EDF μέχρι το 2027 φτάνει τα 7,3 δις ευρώ.

Μέχρι και σήμερα το ποσό που η ΕΕ έχει δαπανήσει ή έχει δεσμευτεί να δαπανήσει για τα προγράμματα EDF (EDF-2021, EDF-2022, EDF-2023, EDF-2024) φτάνει το 4,053 δις ευρώ, ενώ για το EDF-2025 η ΕΕ πρόκειται να δαπανήσει το ποσό του 1,065 δις ευρώ.