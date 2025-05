Διαδίκτυο: Το μεγάλο στοίχημα της Ευρώπης για το 6G

Το 5G δεν έχει μπει ακόμα καλά καλά στη ζωή μας, όμως όπως όλα δείχνουν το μέλλον ανήκει τελικά στο δίκτυο 6G, το οποίο έχει χαρακτηριστεί πολλάκις και ως «ίντερνετ των πάντων». Μπορεί το δίκτυο αυτό να μην υπάρχει ακόμα τεχνικά, όμως εάν οι προβλέψεις των ειδικών επαληθευτούν, η τεχνολογία αυτή θα αλλάξει ριζικά τις ζωές μας. Και παρότι η εμπορική διάθεση του 6G αναμένεται να ξεκινήσει τη δεκαετία του 2030, δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι όμιλοι τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως έχουν ήδη αρχίσει να επενδύουν μεγάλα ποσά στην έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Σε εγχώριο επίπεδο, η Cosmote Telekom ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα συμμετάσχει σε πέντε νέα ερευνητικά έργα για το 6G της τρίτης φάσης της πρωτοβουλίας Smart Networks and Services Joint Undertaking (SNS JU) με στόχο την προώθηση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης στα μελλοντικά έξυπνα δίκτυα.

Ωστόσο, ο δρόμος προς το 6G στη Γηραιά Ήπειρο δεν είναι σε καμία περίπτωση στρωμένος με ροδοπέταλα. Στις αρχές Μαΐου δώδεκα από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, μεταξύ των οποίων και η γερμανική Deutsche Telekom, μητρική της Cosmote Telekom, έστειλαν επιστολή στις ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ, ζητώντας τους να διαθέσουν περισσότερο φάσμα για υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας. Διαφορετικά, όπως προειδοποίησαν, η Ευρώπη κινδυνεύει να μείνει για ακόμα μια φορά πίσω από τις ΗΠΑ στην ανάπτυξη της τεχνολογίας 6G, κάτι που θα επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Συγκεκριμένα, αυτό που ζήτησαν από την ΕΕ η βρετανική Vodafone, η γερμανική Deutsche Telekom, η γαλλική Orange και η ιταλική TIM είναι να διατεθεί ολόκληρο το ανώτερο φάσμα των 6 GHz για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Πρόκειται για μια κίνηση κομβικής σημασίας, καθώς όχι μόνο πρόκειται για τα λίγα εναπομείναντα μεγάλα μπλοκ φάσματος μεσαίας ζώνης που είναι διαθέσιμα, αλλά και γιατί χωρίς την πλήρη διαθεσιμότητα της ανώτερης ζώνης των 6 GHz, η δυνατότητα ανάπτυξης των μελλοντικών υπηρεσιών 6G θα περιοριστεί σημαντικά. Ενδεικτικά, επισημαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες άνοιξαν αυτή τη ζώνη για χρήση Wi-Fi το 2020, ενώ η Κίνα την διέθεσε για υπηρεσίες 5G και 6G το 2023.

Γιατί έχει σημασία το 6G

Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι όταν μιλάμε για 6G, αναφερόμαστε στο δίκτυο 6ης γενιάς για ασύρματες επικοινωνίες, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποτελέσει τον διάδοχο του 5G, επιτυγχάνοντας έως και 50 φορές υψηλότερες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων.

Η εφαρμογή της τεχνολογίας 6G δεν περιορίζεται στο κομμάτι των τηλεπικοινωνιών. Αντιθέτως, αναμένεται να εισχωρήσει σε κάθε κλάδο της οικονομίας από την υγειονομική περίθαλψη και τις μεταφορές, έως τη μεταποίηση και τη γεωργία.

Μάλιστα, ένα από τα πιο εντυπωσιακά σενάρια χρήσης της περιλαμβάνουν τη βελτιωμένη κινητή ευρυζωνικότητα (eMBB+), η οποία σχετίζεται με την εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, περνώντας στη σφαίρα του Metaverse. Αυτός είναι και ο λόγος που αρκετοί ειδικοί προβλέπουν ότι το 6G θα καταφέρει να σπάσει το «φράγμα» μεταξύ φυσικού και ψηφιακού κόσμου. Με άλλα λόγια, ίσως δούμε έναν «γενναίο νέο κόσμο» γεμάτο ψηφιακά ολογράμματα.

H «κούρσα» για το 6G

Σύμφωνα με την έρευνα της Research and Markets η παγκόσμια αγορά τεχνολογιών 6G αναμένεται να φτάσει τα 68,69 δισ. δολάρια μέχρι το 2035. Ωστόσο, καθώς δεν έχουμε ακόμα μια ακριβή εικόνα για το τι ακριβώς θα είναι το 6G στο μέλλον, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές και διαφορετικές εκτιμήσεις για το μέγεθος της αγοράς, διότι σε αρκετές περιπτώσεις λαμβάνεται υπόψιν hardware, το software, αλλά και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Για παράδειγμα, για την περίοδο 2030-2035 υπάρχουν έρευνες που υπολογίζουν την αγορά στα 40,5 ή 55,5 δισ. δολάρια, ενώ άλλες έρευνες κάνουν λόγο για 88.7, 100, ακόμα 800 δισ. δολάρια.

Η έρευνα της Research and Markets σημειώνει επίσης πως εταιρείες όπως η Apple, η AT&T Inc, η Broadcom, η China Mobile Limited και η Cisco Systems, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πρωτοπορίας. Ταυτόχρονα, «γίγαντες» του κλάδου όπως Deutsche Telekom AG και η DeepSig Inc. εστιάζουν στην έρευνα και την ανάπτυξη, ενώ μεγάλοι παίκτες όπως η Fujitsu Limited και η Huawei Technologies επιλέγουν να αναπτύξουν τις υποδομές τους.

Όσον αφορά τη γεωπολιτική «σκακιέρα» του 6G στην ανάλυση της Custom Market Insights, η οποία διεξήχθη για λογαριασμό της AWS παρατηρείται πως στους μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς βρίσκονται φυσικά οι ΗΠΑ και η Κίνα, καθώς επενδύουν δυναμικά στο κομμάτι της έρευνας και της ανάπτυξης.

Στην Ευρώπη, σημαντικό ρόλο αναμένεται να παίξουν χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια, αξίζει να αναφέρουμε ότι στο κομμάτι των επενδύσεων υπάρχει κινητικότητα επί ευρωπαϊκού εδάφους, καθώς τον Οκτώβριο του 2024 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε 130 εκατ. ευρώ μέσα από την κοινή επιχείρηση «Έξυπνα δίκτυα και υπηρεσίες».

Μένει να φανεί, ωστόσο, εάν θα εισακουστεί και το αίτημα των εταιρειών τηλεπικοινωνίας.