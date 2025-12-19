#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Softweb: Ολοκληρώθηκε το ετήσιο Momentum – Συμβούλιο Ποιότητας

Δημοσιεύθηκε: 19 Δεκεμβρίου 2025 - 10:58

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, ο όμιλος Softweb πραγματοποίησε το ετήσιο Momentum – Συμβούλιο Ποιότητας, μια ολοήμερη στρατηγική διαδικασία στην οποία συμμετείχαν όλα τα στελέχη του ομίλου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η αποτίμηση της χρονιάς, η αξιολόγηση των πρωτοβουλιών που απέδωσαν και η ευθυγράμμιση του επενδυτικού πλάνου και των προτεραιοτήτων για το 2026.

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί τη μετάβαση του ομίλου σε μια νέα εποχή: ο όμιλος Softweb λειτουργεί πλέον ως ο πρώτος όμιλος οικοσυμμετρίας, ανοίγοντας μια νέα αγορά που συνδυάζει τεχνολογία, δημιουργικότητα, data και επιχειρησιακή στρατηγική σε ένα ενιαίο, scalable μοντέλο αξίας.

Η οικοσυμμετρία αποτελεί ήδη το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο όμιλος αναπτύσσει νέα προϊόντα, ενοποιεί λειτουργίες, ενισχύει την πελατειακή του βάση και ενεργοποιεί μηχανισμούς ανάπτυξης με υψηλό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.

«Δεν είναι μια αγορά που ακολουθούμε. Είναι μια αγορά που ορίζουμε», ήταν το κεντρικό μήνυμα που ανέδειξε το Momentum, αποτυπώνοντας τα χαρακτηριστικά ενός ώριμου και αναπτυσσόμενου oμίλου: στρατηγική πειθαρχία, κοινό όραμα και συνεχή πρόοδο με μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Με σταθερή λειτουργική ενοποίηση, ενίσχυση της οργανικής ανάπτυξης και επένδυση σε νέους πυλώνες, ο Όμιλος Softweb συνεχίζει με ξεκάθαρη κατεύθυνση: να καθιερώσει την oικοσυμμετρία ως το νέο standard ψηφιακής εξωστρέφειας για τις επιχειρήσεις.

