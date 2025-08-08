#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,5% για τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2024, παρουσίασε άνοδο 0,3%.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 0,5% για τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής τον Ιούνιο

Δημοσιεύθηκε: 8 Αυγούστου 2025 - 12:26

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Ιουνίου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 0,5% έναντι αύξησης 9,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Ιουνίου 2024, παρουσίασε άνοδο 0,3%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Ιουνίου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025, κατέγραψε βελτίωση κατά 3,2%.

Ο δείκτης του κλάδου κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενώ ο δείκτης του κλάδου, βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Ιούνιο 2025 σε σχέση με τον Μάιο 2025.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Ιουνίου 2025 με τους αντίστοιχους δείκτες του Ιουνίου 2024, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών.

 

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αυξημένες οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Ιούλιο

Πληθωρισμός 3,1% τον Ιούλιο με ανατιμήσεις 11,3% στα ενοίκια

Πώς αντιστράφηκαν σε θετικές οι προσδοκίες στη βιομηχανία

Εκτίναξη του εμπορικού ελλείμματος στα 3,14 δισ. ευρώ τον Ιούνιο

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο