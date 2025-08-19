UBS: Η Ελλάδα πάει καλά με όπλο τράπεζες και τουρισμό

Θετική στάση για την ελληνική οικονομία διατηρεί η UBS, προβλέποντας ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί με κινητήριες δυνάμεις την κατανάλωση, τις επενδύσεις μέσω ευρωπαϊκών πόρων και τον τουρισμό. Ωστόσο, στην τελευταία της έκθεση αναθεώρησε οριακά χαμηλότερα την πρόβλεψη για το ΑΕΠ του 2025 στο 2,3% (από 2,6%), ενώ ανέβασε ελαφρά την εκτίμηση για το 2026 στο 2,4% (από 2,3%).

Η υποβάθμιση για το 2025 αποδίδεται στο «ασθενές carry-over» μετά τον μηδενικό ρυθμό στο α’ τρίμηνο, καθώς και στην αρνητική επίδραση των αμερικανικών δασμών στην Ευρωζώνη. Παρά ταύτα, οι εκτιμήσεις της UBS παραμένουν πιο αισιόδοξες από τη συναίνεση της αγοράς. Τρεις βασικοί κίνδυνοι εντοπίζονται: οι δασμοί, οι φυσικές καταστροφές και η βραδύτερη απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων.

Κατανάλωση, επενδύσεις, τουρισμός

Η τράπεζα αναμένει άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,5% ετησίως την επόμενη διετία, υποβοηθούμενη από την ενίσχυση της απασχόλησης -με την ανεργία να υποχωρεί σε χαμηλά 17ετίας (7,9%)- αλλά και από αυξήσεις στους μισθούς. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μόνιμες θέσεις εργασίας (75% των νέων προσλήψεων στο α’ εξάμηνο) και η δέσμευση της κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ έως το 2027.

Οι επενδύσεις αναμένεται να ενισχυθούν από την ταχύτερη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήδη η Ελλάδα έχει αντλήσει 21,3 δισ. ευρώ (περίπου 9% του ΑΕΠ), με το ποσοστό απορρόφησης να εκτιμάται ότι θα φτάσει το 70% φέτος. Για το 2025, η UBS προβλέπει άνοδο επενδυτικών δαπανών κατά 6,5%-8%.

Στον τουρισμό, τα έσοδα εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν περίπου 5% το 2025, ενισχυμένα από την αύξηση επισκεπτών και την ισχυρή αεροπορική κίνηση. Ο κλάδος παραμένει κρίσιμος για την οικονομία, συνεισφέροντας άμεσα το 13% του ΑΕΠ και συνολικά έως 33%.

Πληθωρισμός και επιτόκια

Ο πληθωρισμός κινείται ανοδικά στο 3,1% τον Ιούλιο, με μέσο όρο 2,8% για το 2025. Οι κυριότερες πιέσεις προέρχονται από τρόφιμα και ενέργεια. Η UBS προβλέπει ότι η ΕΚΤ έχει ολοκληρώσει τον κύκλο χαλάρωσης στο 2% και θα προχωρήσει στην πρώτη αύξηση επιτοκίων το Δεκέμβριο 2026.

Η Ελλάδα συνεχίζει την εντυπωσιακή δημοσιονομική πορεία της. Το 2024 καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% του ΑΕΠ και μείωση του χρέους στο 154% του ΑΕΠ. Για το 2025 ο στόχος είναι πρωτογενές πλεόνασμα 3,2%, με εκτιμήσεις ότι το χρέος θα περιοριστεί στο 145%. Η κυβέρνηση σχεδιάζει νέο πακέτο στήριξης ύψους 2 δισ. ευρώ, κυρίως με φοροελαφρύνσεις για τα μεσαία στρώματα.

Οι τράπεζες στο προσκήνιο

Η UBS παραμένει «constructive» για τις ελληνικές τράπεζες, διατηρώντας συστάσεις «Buy» και για τις τέσσερις συστημικές. Η πιστωτική επέκταση ξεχώρισε στο β’ τρίμηνο με αύξηση 17% σε ετήσια βάση, κυρίως στις επιχειρηματικές χορηγήσεις, με τις τράπεζες να αναβαθμίζουν τις εκτιμήσεις τους για κέρδη και ποιότητα χαρτοφυλακίου. Η UBS τονίζει ότι η κεφαλαιακή ευελιξία της ΕΤΕ (CET1 στο 18,9%) και η αναμενόμενη αύξηση μερισμάτων και επαναγορών ενισχύουν την ελκυστικότητα του κλάδου.

Οι τιμές-στόχοι: