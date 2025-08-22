Τα δημόσια project που αλλάζουν το παραλιακό μέτωπο της Αθήνας

Έργα που υπόσχονται να αναβαθμίσουν τα νότια προάστια της Αθήνας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, τα οποία με τη σειρά τους ενδεχομένως να κινητοποιήσουν και νέες μεγάλες δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές για την εξυπηρέτηση της περιοχής.

Πέρα από τη mega ανάπλαση του Ελληνικού από την Lamda Development και τις παράλληλες υποδομές που υποστηρίζει με δική της δαπάνη, προχωρά και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2025 η κατασκευή του παραλιακού ποδηλατοδρόμου και πεζόδρομου, ο οποίος θα συνδέει τη Γλυφάδα με τον Άλιμο, τη Βούλα, τη Βουλιαγμένη και την Καλλιθέα, δημιουργώντας έναν ενιαίο διάδρομο κίνησης χωρίς αυτοκίνητο μήκους 18 χλμ.

Το έργο με προϋπολογισμό 19,13 εκατ. ευρώ έχει αναλάβει η ΖΙΤΑΚΑΤ.

Στο συνδετικό αυτό ιστό θα «ακουμπήσει» το Μητροπολιτικό Πάρκο Αέναον, συνολικής έκτασης 487 στρεμμάτων, το οποίο έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Περιφέρεια Αττικής δημοπρατώντας προ ημερών το δεύτερο σκέλος της ανάπλασης με διαγωνισμό ύψους 258 εκατ. ευρώ (320 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ).

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από δημόσιους πόρους, αλλά κατά κύριο λόγο από κονδύλια ΕΣΠΑ. Έχουν προηγηθεί προκαταρτικές εργασίες βασικών υποδομών και δικτύων, ενώ η κατασκευαστική φάση της ανάπλασης αναμένεται να ολοκληρωθεί στην προσεχή τριετία.

Η ανάπλαση προβλέπει τη δημιουργία πάρκου πρασίνου έκτασης περίπου 90 στρεμμάτων, αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, ποδηλατοδρόμους, τεχνητούς υγρότοπους, χώρους εκδηλώσεων, αμφιθέατρα κ.λπ.

Η επόμενη παρέμβαση αφορά στην αξιοποίηση της πρώην Ολυμπιακής εγκατάστασης του Τae Kwon Do, το οποίο επίσης παραχωρήθηκε από την ΕΤΑΔ στην Περιφέρεια Αττικής για 40ετή περίοδο. Πρόκειται για συνολική έκταση 153 στρεμμάτων, η οποία περιλαμβάνει τον χώρο του γηπέδου Tae Kwon Do, την Πλατεία Νερού, παραλιακά τμήματα, τον αιγιαλό, το θαλάσσιο μέτωπο και τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Η έναρξη ισχύος της σύμβασης είναι από τις αρχές του 2026, ενώ θα υπάρξει μεταβατική περίοδος διετίας όπου τη διαχείριση θα έχει η ΕΤΑΔ, ούτως ώστε η Περιφέρεια Αττικής να εκπονήσει τις μελέτες και να εξασφαλίσει τους χρηματοδοτικούς πόρους για την εξυπηρέτηση του έργου, που στοχεύει στη μετεξέλιξη της κεντρικής εγκατάστασης σε συνεδριακό κέντρο.

Υπενθυμίζεται πως μέσα στον Ιούλιο ανακοινώθηκε και η 49ετής σύμβαση παραχώρησης του ΣΕΦ στην ΚΑΕ Ολυμπιακός (η οποία αναλαμβάνει τη συντήρηση και αναβάθμιση του γήπεδο, αλλά και αποδίδει στο δημόσιο το 30% των καθαρών εσόδων κάθε χρήσης).

Το Ελληνικό

Ταυτόχρονα στην περιοχή συντελούνται και τα έργα υποδομής στο Ελληνικό, που θα έχουν άμεση επίδραση και στην περιοχή. Παρά τις ομολογημένες καθυστερήσεις το εσωτερικό δίκτυο υποδομών αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2025, που αδαπάνως θα παραχωρηθεί στην ΕΥΔΑΠ, η οποία με τη σειρά της κινητοποιεί επενδύσεις για να φέρει νερό στην έκταση του οικοπέδου και όχι μόνο, καθώς προϋπολογίζει και τις αυξημένες ανάγκες νέων συνδέσεων στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων που βρίσκεται σε έντονη φάση ανοικοδόμησης.

Επίσης η υπογειοποίηση της Λ. Ποσειδώνος εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2026 και οι συμπληρωματικές εργασίες (ράμπες) το φθινόπωρο του 2027. Στο μεταξύ θα πρέπει το δημόσιο να αναλάβει το δρόμο ή να αποφασίσει ποιος θα είναι ο λειτουργός του.

Οι υποδομές

Υπενθυμίζεται επίσης πως η Lamda Development έχει χρηματοδοτήσει, ολοκληρώσει και παραδώσει τη σχετική μελέτη για μια από τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, που θα εξυπηρετούσαν ολόκληρη την περιοχή των νοτίων προαστίων.

Πρόκειται για τη Σήραγγα Ηλιούπολης (ουσιαστικά επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού μέσω σήραγγας που θα καταλήγει στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Αλίμου) για την οποία έχει κατατεθεί ως γνωστόν και Πρότυπη Πρόταση (σ.σ. μαζί με τις ακόμη δύο επεκτάσεις της Αττικής Οδού από την κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-΄Ακτωρ Παραχωρήσεις- Άβαξ).

Το δημόσιο ωστόσο δεν έχει αποφανθεί σε καμιά από τις παραπάνω προτάσεις, δεδομένου ότι το κόστος του έργου με αδρούς υπολογισμούς αγγίζει το 1 δισ. ευρώ και οι πηγές δημόσιας χρηματοδότησης του είναι πεπερασμένες.

Στο «τραπέζι» ωστόσο έχει τεθεί η προτεραιοποίηση της επέκτασης της γραμμής 2 πέραν του σημερινού τερματικού σταθμού στο Ελληνικό, αλλά και η προσθήκη ενός ακόμη σταθμού στη χάραξη που θα εξυπηρετεί το νοτιότερο τμήμα της περιοχής (π.χ. την Μαρίνα του Αγίου Κοσμά).

Έως πρότινος η επέκταση της Γραμμής 2 προς τα νότια περιελάμβανε τρεις νέους σταθμούς (Άνω Γλυφάδα, Λ. Βουλιαγμένης στη συμβολή με Γρηγορίου Λαμπράκη και πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου) με μήκος 4,5 χλμ.