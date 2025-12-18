Aktor: Με 20 εκατ. ευρώ συμμετέχει στην ομολογιακή έκδοση η EBRD

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσε ότι προχωρά σε επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ σε ομολογιακό δάνειο της AKTOR Όμιλος Εταιρειών, ενισχύοντας τόσο τη χρηματοδοτική βάση του ομίλου όσο και την εγχώρια κεφαλαιαγορά.

Πρόκειται για ένα ομόλογο συνολικού ύψους 140 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, το οποίο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αποτελεί την πρώτη ομολογιακή έκδοση της AKTOR.

Η συμμετοχή της EBRD αναμένεται να στηρίξει τη δραστηριότητα του ομίλου σε καίριους τομείς, όπως η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, οι κοινωνικές υποδομές, καθώς και έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων.

Μέσα από τις επενδύσεις αυτές, ενισχύεται η πράσινη μετάβαση της χώρας και βελτιώνεται η ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή, ενώ παράλληλα προωθείται η μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε έργα δημόσιων υποδομών.

Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της AKTOR στους τομείς των υποδομών, της ενέργειας και του facility management, καθώς και σε εξαγορές και στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού του ομίλου και/ή των θυγατρικών του.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη έκδοση συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς εταιρικών ομολόγων, ενισχύοντας τον ρόλο της ως αξιόπιστου και βιώσιμου διαύλου χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις.

Ταυτόχρονα, διευρύνει τις επιλογές επενδύσεων, εμπλουτίζοντας τη διαθέσιμη βάση χρηματοοικονομικών προϊόντων και ενδυναμώνοντας τη θέση του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως ελκυστικής πλατφόρμας άντλησης κεφαλαίων.