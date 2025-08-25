Πώς εξελίσσονται τα πέντε big projects στον χώρο της άρδευσης

Στη φάση των υπογραφών έχουν εισέλθει σημαντικά αρδευτικά έργα, κυρίως μέσω του προγράμματος Ύδωρ 2.0 με αναθέτουσα αρχή το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γεγονός που τροχιοδρομεί την έναρξη των τελικών μελετών και κατασκευής έργων στην περιφέρεια για την επιτακτική ανάγκη άρδευσης μεγάλων περιοχών της χώρας.

Όλες οι συμβάσεις αφορούν σε έργα ΣΔΙΤ και έχουν αναληφθεί από μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους. Ειδικότερα, μέσα στον Αύγουστο υπογράφηκαν τρεις συμβάσεις και δρομολογείται η υπογραφή ακόμη μίας τις επόμενες ημέρες.

Ήδη έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις για τα αρδευτικά έργα του ΤΟΕΒ Ταυρωπού και της περιοχής Υπέρειας-Ορφανών στην Καρδίτσα. Το έργο του Ταυρωπού, προϋπολογισμού 131,7 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με χρηματοδοτική συμβολή από το Ταμείο Ανάκαμψης ύψους 36,6 εκατ. ευρώ, έχει ανάδοχο την κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις (σ.σ. σύντομα Aktor Group) - ΑΒΑΞ, και το έργο προβλέπει την υπογειοποίηση αρδευτικού δικτύου, το οποίο θα καλύπτει 115.000 στρέμματα, με εκτενή δίκτυα και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Το πρώτο τμήμα θα παραδοθεί σε 18 μήνες και το σύνολο εντός 42 μηνών. Το δεύτερο έργο στην περιοχή της Θεσσαλίας που αφορά το αρδευτικό δίκτυο Υπέρειας-Ορφανών αφορά την άρδευση 67.800 στρεμμάτων σε αγροκτήματα των Π.Ε. Λάρισας και Καρδίτσας και περιλαμβάνει 11 αυτόνομα αρδευτικά συστήματα που αξιοποιούν τις υφιστάμενες γεωτρήσεις, με πλήρη εξοπλισμό και δίκτυα μεταφοράς και διανομής. Το κόστος κατασκευής ανέρχεται σε 79 εκατ. ευρώ, ενώ ανάδοχος του έργου είναι η κοινοπραξία MΕTLEN - Μεσόγειος Α.Ε.

Το επόμενο έργο ΣΔΙΤ που υπογράφηκε αφορά στη μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 220,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ), χρηματοδοτείται με συμβολή από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 51 εκατ. ευρώ και θα εκτελεστεί από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών καθώς και την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη συντήρηση και τη λειτουργία έργων απόληψης νερού από τον ποταμό Νέστο (φράγμα Τοξοτών) και διάθεσής του στην ανατολική πεδιάδα της Ξάνθης, η οποία παρουσιάζει τα σοβαρότερα προβλήματα υφαλμύρωσης στην Ελλάδα, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών περίπου 56 χιλιάδων στρεμμάτων.

Το πρώτο τμήμα του έργου αφορά στην υλοποίηση των κύριων έργων μεταφοράς νερού της ανατολικής πεδιάδας Ξάνθης (έργα κεφαλής) και θα παραδοθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό σε 18 μήνες, ενώ το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Προς υπογραφή επίσης βαίνουν δύο ακόμη διαγωνισμοί του προγράμματος Ύδωρ 2.0 που αφορούν στη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία του φράγματος Μηναγιώτικου στη Μεσσηνία, με στόχο την άρδευση 35.000 στρεμμάτων και το έργο στα Χοχλάκια Λασιθίου.

Για το πρώτο, ο προϋπολογισμός είναι 126 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούμενος κατά 29,5 εκατ. ευρώ από το ΤΑΑ -πέρα από τη συμβολή του ιδιώτη-, ήτοι την κοινοπραξία MΕTLEN - INTRAKAT (νυν Aktor) - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ.

Το δεύτερο έργο αφορά στην κατασκευή φράγματος στον Αγ. Ιωάννη Ιεράπετρας, ύψους 52 μ., με χωρητικότητα 1.7 εκατ. τ.μ., λιμνοδεξαμενής στις Χοχλακιές Σητείας για αρδευόμενη έκταση 13.500 στρεμμάτων στην Π.Ε. Λασιθίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 75,5 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, με παράλληλη χρηματοδότηση ύψους 18,5 εκατ. ευρώ από πόρους του ΤΑΑ, και ανάδοχος του έργου είναι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.