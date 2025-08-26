ΤτΕ: Ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους

Στο πλαίσιο της τακτικής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών, πραγματοποιήθηκε σήμερα (26/8) συνάντηση στην ΤτE υπό τον Διοικητή κ. Γ. Στουρνάρα, με τη συμμετοχή της Υποδιοικήτριας κας Χ. Παπακωνσταντίνου και του Γενικού Διευθυντή κου Γ. Τσικριπή. Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι κ.κ. Κ. Χατζηδάκης, Κ. Πιερρακάκης, Γ. Φλωρίδης, Θ. Αλαμπάση, Δ. Τσάκωνας, καθώς και οι CEOs των 4 συστημικών Τραπεζών, της Credia Bank και οι CEOs των μεγαλύτερων εταιρειών διαχείρισης ιδιωτικού χρέους.

Συζητήθηκαν συνολικά θέματα διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους και έγινε απολογισμός της προόδου που έχει επιτευχθεί σε σχέση με τη μείωση του «κόκκινου» ιδιωτικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ και των δράσεων που έχουν ήδη νομοθετηθεί με στόχο την καλύτερη λειτουργία όλων των υφιστάμενων μηχανισμών ρύθμισης.

Στο επίκεντρο αυτών παραμένει η συνέχιση της ακολουθητέας πολιτικής, με έμφαση στην προστασία των ευάλωτων οφειλετών, στη διαφάνεια και στην ενίσχυση των ρυθμίσεων που θα διευκολύνουν περαιτέρω τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.