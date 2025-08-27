Ποια νησιά και πόλεις «χρυσώνουν» τους ξενοδόχους

Σταθερά μία θέση στη λίστα των προορισμών που συμμετέχουν περισσότερο στον συνολικό τζίρο των καταλυμάτων ανά την Ελλάδα καταλαμβάνουν το α’ εξάμηνο του έτους οι περιφερειακές ενότητες Αττικής, Ρόδου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης και Κω.

Οι συγκεκριμένοι προορισμοί συνθέτουν δε το top 5 των περιοχών, όπου τα καταλύματα κατέγραψαν πέρυσι το υψηλότερο μέσο έσοδο πανελλαδικά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα καταλύματα της Κω, ενός από τους προορισμούς της χώρας που υποστηρίζουν το μοντέλο του μαζικού τουρισμού, κατέγραψαν το 2024 τον υψηλότερο μέσο ετήσιο τζίρο πανελλαδικά, καθώς έφτασε το 1,24 εκατ. ευρώ. Αν και Αττική και Ρόδος σημείωσαν αθροιστικά τον υψηλότερο κύκλο εργασιών σε ετήσια βάση, το νησί του Ιπποκράτη τερμάτισε στην πρώτη θέση στα έσοδα ανά επιχείρηση, καθώς διαθέτει λιγότερες.

Η Ρόδος, το έτερο νησί των Δωδεκανήσων που μαζί με την Κω περιλαμβάνονται στις περιοχές που ανοίγουν πρώτες την αυλαία της τουριστικής σεζόν, βρέθηκε στη δεύτερη θέση, με τον μέσο ετήσιο τζίρο ανά επιχείρηση να διαμορφώνεται σε 1,18 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως αγαπημένου ταξιδιωτικού προορισμού.

Τρίτη κατατάσσεται η Αττική, τα καταλύματα της οποίας σημείωσαν μάλιστα αθροιστικά τον υψηλότερο τζίρο, στα 2,87 δισ. ευρώ, το 2024. Διαθέτοντας μακράν τις περισσότερες επιχειρήσεις, η Αττική κατέγραψε μέσο ετήσιο έσοδο 972 χιλιάδες ευρώ.

Ακολούθησε στην τέταρτη θέση το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, η Θεσσαλονίκη. Ο μέσος ετήσιος τζίρος ενός καταλύματος που βρίσκεται στη βορειοελλαδίτικη πόλη, η οποία αποτελεί πόλο έλξης για τους Βαλκάνιους -και όχι μόνο- ταξιδιώτες, διαμορφώθηκε σε 863 χιλιάδες ευρώ, με το Ηράκλειο να συμπληρώνει την πεντάδα.

Τα καταλύματα στη συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα της Κρήτης, που ναι μεν είναι ένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, αλλά έχει και ισχυρό τουριστικό χαρακτήρα, κατέγραψαν πέρυσι μέσο ετήσιο έσοδο 843 χιλιάδες ευρώ.

Στους κερδισμένους του 2024, βάσει μέσου τζίρου, βρέθηκαν επίσης, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το Λασίθι, η Ημαθία, η Μύκονος, το Ρέθυμνο, η Κοζάνη, το Κιλκίς και η Σαντορίνη.

Τα μερίδια

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των καταλυμάτων ανά προορισμό στον συνολικό κύκλο εργασιών που καταγράφηκε το α’ εξάμηνο του 2025, αν και παρατηρήθηκαν μικρές ανακατατάξεις, οι περιφερειακές ενότητες που συνέθεσαν πέρυσι το top 10 παρέμειναν σταθερές.

Πιο αναλυτικά, τα πρωτεία για μία ακόμη χρονιά διατήρησε η Αττική, δεδομένου ότι η σεζόν ανεβάζει ταχύτητα από τον Ιούλιο και μετά, ενισχύοντας τους τζίρους των αμιγώς τουριστικών προορισμών. Το μερίδιο της περιφέρειας Αττικής περιορίστηκε σε μικρό βαθμό στο 29,95% από το 30,62% πέρυσι.

Στη δεύτερη θέση παρέμεινε σταθερά και με λίγο αυξημένη συμμετοχή στο 11,07% από το περσινό 10,47% η Ρόδος, με το Ηράκλειο Κρήτης να συμπληρώνει την τριάδα στο 8,49% από 7,99% το 2024, διατηρώντας τη θέση του.

Οι δύο συγκεκριμένοι προορισμοί αφενός πρωτοστατούν κάθε χρόνο στην εκκίνηση της σεζόν, αφού βασίζονται εν πολλοίς στο μοντέλο του μαζικού τουρισμού και διαθέτουν μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, και αφετέρου αποτελούν περιοχές οι οποίες βρίσκονται ψηλά στη λίστα των Ελλήνων που θέλουν να ταξιδέψουν στο εσωτερικό για τον εορτασμό του Πάσχα.

Ενισχυμένη με μερίδιο 5,97% ήταν η Θεσσαλονίκη καταλαμβάνοντας και φέτος την τέταρτη θέση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που έχει αποκτήσει, ενώ στην πέμπτη θέση βρέθηκαν δύο αμιγώς τουριστικοί προορισμοί πρώτης γραμμής. Συγκεκριμένα, τα Χανιά με μειωμένη συμμετοχή μοιράστηκαν την πέμπτη θέση με την Κέρκυρα, η οποία σκαρφάλωσε από την περσινή έβδομη θέση. Η Κως με μερίδιο 3,86% κατέλαβε την έκτη θέση, ξεπερνώντας την περιφερειακή ενότητα Θήρας.

Η Σαντορίνη, έχοντας δεχτεί ισχυρό πλήγμα εξαιτίας της σεισμικής δραστηριότητας που έπληξε το νησί στις αρχές του έτους, έχασε έδαφος και κατρακύλησε στην όγδοη θέση, με το μερίδιό της να συρρικνώνεται στο 3,54% από 4,67% το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Κάτω από το κυκλαδίτικο νησί, με οριακή αύξηση στη συμμετοχή του στο 3,02% βρέθηκε το Ρέθυμνο, ενώ τη δεκάδα συμπλήρωσε η επίσης… λαβωμένη τα τελευταία χρόνια Μύκονος, που τερμάτισε στη δέκατη θέση με μερίδιο στο 2,32%, μειωμένο από το 2,4% του 2024.

Η Χαλκιδική, αν και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει μία θέση στη 10άδα, κατέλαβε την ενδέκατη θέση και ήταν η τελευταία περιφέρεια με μερίδιο άνω του 1%. Μάλιστα, η περιοχή της Βόρειας Ελλάδας ενίσχυσε τη συμμετοχή της επί του συνολικού τζίρου στο 2,23% έναντι 2,18% το 2024.

Σημειωτέον ότι ο συνολικός τζίρος των καταλυμάτων πανελλαδικά το α’ εξάμηνο διαμορφώθηκε σε 3,47 δισ. ευρώ και ήταν αυξημένος σε ποσοστό 3,15% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, όταν το σχετικό ποσό είχε ανέλθει σε 3,36 δισ. ευρώ.