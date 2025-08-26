#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πτώση 22% στα έσοδα των καταλυμάτων της Σαντορίνης το 2ο τρίμηνο

Μόλις 2,6% η πανελλαδική αύξηση στα έσοδα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, με μειωμένο τον τζίρο στην εστίαση. Οριακά «κόκκινη» η Μύκονος. Ποιες είναι οι κερδισμένες περιφέρειες.

Δημοσιεύθηκε: 26 Αυγούστου 2025 - 12:15

Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 2.976.884 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, οπότε είχε ανέλθει σε 2.901.746 χιλ. ευρώ, γνωστοποιεί ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ.

Ταυτόχρονα στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο ήταν 2.729.441 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 2,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, οπότε είχε διαμορφωθεί σε 2.803.317 χιλ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας (10,7%) και η μικρότερη αύξηση (2,7%) στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Ταυτόχρονα, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (22,1%).

Συγκεκριμένα, στη Σαντορίνη ο κύκλος εργασιών μειώθηκε από τις 145.177 χιλιάδες ευρώ στις 113.137 χιλιάδες ευρώ. Οριακά «κόκκινη» ήταν και η Μύκονος, με τον τζίρο να υποχωρεί 1,2% στις 74.958 χιλιάδες ευρώ.

Τέλος, για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης η μεγαλύτερη πτώση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 2024 παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (21%) και η μικρότερη μείωση (0,2%) στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Κω. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου (7,3%).

 

* Δείτε αναλυτικά στοιχεία στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

