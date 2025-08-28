#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Δεσμεύτηκαν για σταθερές τιμές στα σχολικά είδη τα σούπερ μάρκετ

Ύστερα από συνάντηση που είχαν με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024, δηλώνει ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Δεσμεύτηκαν για σταθερές τιμές στα σχολικά είδη τα σούπερ μάρκετ

Δημοσιεύθηκε: 28 Αυγούστου 2025 - 09:07

Οι τιμές στα σχολικά είδη θα παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβαν οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ σε συνάντηση που είχαν με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

Με αφορμή τη συνάντησή του, με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ο υπουργός δήλωσε: «Τις επόμενες μέρες και εβδομάδες, οι οικογένειες με παιδιά σε σχολική ηλικία έχουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις τιμές των σχολικών ειδών. Ύστερα από συνάντηση που είχα με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, ανέλαβαν τη δέσμευση οι τιμές στα σχολικά είδη να παραμείνουν σταθερές σε σχέση με το 2024. Είναι αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη που ελπίζω να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Συνεχίζουμε την ίδια προσπάθεια με νέες πρωτοβουλίες, ελέγχους στην αγορά και νέα μέτρα που θα ανακοινώσουμε για το σύνολο των βασικών ειδών διατροφής και διαβίωσης το επόμενο διάστημα, με στόχο τη συγκράτηση του κόστους ζωής και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των οικογενειών».

