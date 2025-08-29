Μικρή αύξηση για τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών Λιανεμπορίου τον Ιούνιο

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 αύξηση 7,1%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), τον Ιούνιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 1,8% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 αύξηση 6,2%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,8%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,2%.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.