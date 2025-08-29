#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μικρή αύξηση για τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών Λιανεμπορίου τον Ιούνιο

Κινήθηκε ανοδικά κατά 3%. Ο Γενικός Δείκτης Όγκου σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 1,8%.

Μικρή αύξηση για τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών Λιανεμπορίου τον Ιούνιο

Δημοσιεύθηκε: 29 Αυγούστου 2025 - 12:14

Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 3% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 αύξηση 7,1%, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), τον Ιούνιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2024, παρουσίασε αύξηση 1,8% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 αύξηση 6,2%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 παρουσίασε αύξηση 1,8%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Ιούνιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,2%.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Ιούλιο

Πρόσκληση ΕΛΣΤΑΤ για συμμετοχή στις διενεργούμενες έρευνες

Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς: Υποτονική η κίνηση στις εκπτώσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 11,6% στις εγγραφές νέων επιχειρήσεων το β΄ τρίμηνο

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο