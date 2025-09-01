Τι κρύβει το πακέτο ΔΕΘ για συνεπείς φορολογούμενους και πολύτεκνους

«Πασπαλισμένο» με επιμέρους μέτρα, μικρού δημοσιονομικού βάρους αλλά ισχυρής επικοινωνιακής επίδρασης, αναμένεται να είναι το «πακέτο» της ΔΕΘ σε απάντηση στους φορολογούμενους και ειδικά αυτούς που κάνουν λόγο για παροχές και ελαφρύνσεις «ψίχουλα» παρά τα… θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο είναι τα μέτωπα στα οποία θα «χτυπήσει» ο πρωθυπουργός, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις αντιδράσεις της κοινωνίας: Το πρώτο είναι το -έτσι κι αλλιώς- ευαίσθητο μέτωπο της υπογεννητικότητας και των πολυτέκνων και το δεύτερο η επιβράβευση των συνεπών φορολογικά πολιτών.

Στην πρώτη περίπτωση, η κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο της πλήρους απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος των πολυτέκνων ακόμα και με υψηλά ετήσια εισοδήματα. Ωστόσο, θα ορισθεί κάποιο κριτήριο -κυρίως σε περιουσιακό επίπεδο- για να μην υποστεί κριτική η κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει με τα ίδια μέτρα και σταθμά φτωχούς και πλούσιους πολύτεκνους.

Πόσες όμως είναι οι πολύτεκνες οικογένειες που θα ωφεληθούν από την κυβερνητική παρέμβαση, αν τελικώς ανάψει το «πράσινο φως» στις κυβερνητικές συσκέψεις που θα γίνουν εντός της εβδομάδας πριν τις εξαγγελίες; Όπως προκύπτει από τα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων (εισοδήματα 2023), οι ωφελούμενοι είναι περισσότερες από 20.000 πολύτεκνες οικογένειες.

Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος, εξάλλου, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 25 και 60 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το εάν η απαλλαγή θα είναι μέχρι ένα υψηλό όριο ετησίου εισοδήματος ή εάν θα είναι για όλους.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των πολύτεκνων οικογενειών που υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος το 2024 ανήλθε σε 22.542, ενώ ο συνολικός φόρος εισοδήματος που κατέβαλαν ήταν 55,76 εκατ. ευρώ.

Συνεπώς, σε περίπτωση που επιλεγεί η πλήρης απαλλαγή όλων αυτών των οικογενειών από τον φόρο εισοδήματος, το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει τα 60 εκατ. ευρώ, ακόμη κι αν συνυπολογιστεί μια ενδεχόμενη αύξηση του αριθμού των οικογενειών αυτών μέσα στη διετία 2026-2027, που θα ολοκληρωθεί η πλήρης εφαρμογή του μέτρου.

Σε περίπτωση που επιλεγεί να τεθεί απλά ένα υψηλό ετήσιο αφορολόγητο όριο της τάξεως π.χ. των 50.000 ευρώ για τους πολυτέκνους, το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος του μέτρου θα περιοριστεί περίπου στα 25-30 εκατ. ευρώ, καθώς με βάση τα στατιστικά στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, όσοι πολύτεκνοι δήλωσαν μέχρι 50.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα πλήρωσαν φόρους συνολικού ύψους 24,64 εκατ. ευρώ.

Προστατευόμενα τέκνα

Βέβαιη θεωρείται πάντως η αύξηση στα πρόσθετα αφορολόγητα όρια που παρέχονται με τη μορφή εκπτώσεων φόρου για τα προστατευόμενα τέκνα. Για τις οικογένειες με 1 και 2 τέκνα, εξετάζεται η αύξηση των αφορολόγητων ορίων κατά 1.000-2.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις τρίτεκνες οικογένειες ενδέχεται η αύξηση να είναι μεγαλύτερη σε ύψος για το τρίτο παιδί ή και για όλα.

Συνολικά, οι οικογένειες με 1 έως 3 προστατευόμενα τέκνα οι οποίες υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις το 2024 για το έτος 2023 ανήλθαν σε 1.260.681 και οι φόροι εισοδήματος που πλήρωσαν έφθασαν τα 4,57 δισ. ευρώ.

Οι συνεπείς

Εν αναμονή της τελικής έγκρισης από τον πρωθυπουργικό επιτελείο τελεί και το «πακέτο» με τα «μπόνους» για τους συνεπείς φορολογούμενους.

Εκτός των άμεσων επιστροφών φόρων, την αύξηση άνω του 4% της έκπτωσης για την εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος, την ταχύτερη έκδοση φορολογικής ενημερότητας, τα προνομιακά επιτόκια σε ρυθμίσεις, τις ταχύτερες επιστροφές ΦΠΑ κ.λπ., εξετάζεται και η αύξηση της έκπτωσης φόρου για χρήση ηλεκτρονικού χρήματος σε συναλλαγές με συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, η ένταξη νέων επαγγελμάτων στην «ομάδα», καθώς και η παράταση του μέτρου μετά το 2025.

Το ισχύον σύστημα, που εφαρμόζεται από το 2022 και λήγει στο τέλος του 2025, προβλέπει έκπτωση φόρου για δαπάνες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, όπως κάρτες, e-banking ή ψηφιακά πορτοφόλια, σε 20 επαγγελματικές κατηγορίες. Η εν λόγω μάλιστα έκπτωση μπορεί να φτάσει στο 30% του φορολογητέου εισοδήματος με ανώτατο όμως ποσό έκπτωσης τις 5.000 ευρώ ετησίως, που αντιστοιχούν σε έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ για τα υψηλά εισοδήματα.

Πάντως στην πράξη το μέτρο δεν λειτούργησε. Το κίνητρο που ισχύει είναι περιορισμένο αφού δεν συμφέρει τον φορολογούμενο να πάρει απόδειξη από τον επαγγελματία, πληρώνοντας ΦΠΑ 24% και να περιμένει μετά κάποιους μήνες για να πάρει το 1/3 πίσω.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται ο διπλασιασμός της μέγιστης έκπτωσης φόρου στιις 4.400 ευρώ, από 2.200 ευρώ που ισχύει σήμερα, ώστε να λειτουργήσει ως ουσιαστικότερο κίνητρο για τη λήψη απόδειξης, προσθήκη νέων επαγγελμάτων στον κατάλογο, καθώς και παράταση της ισχύος του μέτρου πέραν του 2025.