ΔΕΗ: Μείωση 15% στο πράσινο τιμολόγιο τον Σεπτέμβριο

Σε μείωση 14,8% στο πράσινο τιμολόγιο προχώρησε η ΔΕΗ για τον Σεπτέμβριο, μετακυλίοντας τη σημαντική πτώση της χονδρικής τιμής.

Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου μειώνεται στο 0,129 €/kWh, από 0,15153 €/kWh τον Αύγουστο.

Ως τιμή αντιστοιχεί στη δεύτερη χαμηλότερη των τελευταίων 12 μηνών για το πράσινο τιμολόγιο της ΔEΗ. Σημειωτέον ότι η τιμή του πράσινου τιμολογίου τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν 0,1594 €/kWh.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Σεπτέμβριο μειώνεται σε 0,1148 €/kWh, από 0,1279 €/kWh τον Αύγουστο, που συνεπάγεται επιπλέον χαμηλές χρεώσεις για όσους έχουν διζωνικούς μετρητές.

Επίσης, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔEΗ myHome4all μειώνεται για τον Σεπτέμβριο στο 0,104 €/kWh, από 0,13898 €/kWh τον Αύγουστο, που αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή του κίτρινου τιμολογίου της ΔEΗ τους τελευταίους 12 μήνες.

Στα μπλε τιμολόγια, η τιμή του 12μηνου προγράμματος myHomeEnter διαμορφώνεται στο 0,145 €/kWh, ενώ το ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline διατίθεται στο 0,142 €/kWh.

Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 0,095 €/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης.