ΔΕΗ: Μείωση 15% στο πράσινο τιμολόγιο τον Σεπτέμβριο

Στα 12,9 λεπτά διαμορφώνεται το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ για τον Σεπτέμβριο έναντι 15,15 λεπτά τον Αύγουστο. Ποιο είναι το κόστος για τα «κίτρινα» και τα «μπλε» τιμολόγια. Τι ισχύει για διζωνικούς μετρητές.

Δημοσιεύθηκε: 1 Σεπτεμβρίου 2025 - 15:12

Σε μείωση 14,8% στο πράσινο τιμολόγιο προχώρησε η ΔΕΗ για τον Σεπτέμβριο, μετακυλίοντας τη σημαντική πτώση της χονδρικής τιμής.

Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου μειώνεται στο 0,129 €/kWh, από 0,15153 €/kWh τον Αύγουστο.

Ως τιμή αντιστοιχεί στη δεύτερη χαμηλότερη των τελευταίων 12 μηνών για το πράσινο τιμολόγιο της ΔEΗ. Σημειωτέον ότι η τιμή του πράσινου τιμολογίου τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν 0,1594 €/kWh.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Σεπτέμβριο μειώνεται σε 0,1148 €/kWh, από 0,1279 €/kWh τον Αύγουστο, που συνεπάγεται επιπλέον χαμηλές χρεώσεις για όσους έχουν διζωνικούς μετρητές.

Επίσης, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔEΗ myHome4all μειώνεται για τον Σεπτέμβριο στο 0,104 €/kWh, από 0,13898 €/kWh τον Αύγουστο, που αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή του κίτρινου τιμολογίου της ΔEΗ τους τελευταίους 12 μήνες.

Στα μπλε τιμολόγια, η τιμή του 12μηνου προγράμματος myHomeEnter διαμορφώνεται στο 0,145 €/kWh, ενώ το ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline διατίθεται στο 0,142 €/kWh.

Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 0,095 €/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης.

 

