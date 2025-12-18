ΡΑΑΕΥ: Τα σφάλματα στους ελέγχους του ΔΕΔΔΗΕ για τις ρευματοκλοπές

Σφάλματα στους ελέγχους, παραλείψεις και πλημμελή άσκηση των αρμοδιοτήτων του ΔΕΔΔΗΕ, διαπιστώνει η ΡΑΑΕΥ ως προς τη λειτουργία του σχετικά με τους ελέγχους για ρευματοκλοπές στην απόφαση που συνοδεύει το πρόστιμο 120.000 ευρώ που του επέβαλε, δικαιώνοντας καταγγελία καταναλώτριας για ανύπαρκτη παράβαση.

Στη πραγματικότητα, η απόφαση δεν στέκεται μόνο στο συγκεκριμένο πρόστιμο, αλλά με αφορμή την υπόθεση, αναδεικνύει ευρύτερα ζητήματα γύρω από την εταιρεία που άπτονται σειράς άλλων καταγγελιών, όπως οι λάθος καταμετρήσεις, κάνοντας λόγο για «συστηματικότητα στη παραβίαση του πλαισίου, δεδομένου ότι έχει εκδώσει (σσ: η Ρυθμιστική Αρχή) αποφάσεις με τις οποίες διαπιστώνεται ασυνεπής τήρηση των υποχρεώσεων της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ως Διαχειριστή Δικτύου».

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η Αρχή βρίσκεται σε «διαδικασία συλλογικής εξέτασης της συμπεριφοράς του Διαχειριστή».

Σε μια συγκυρία που τα παράπονα κατά του ΔΕΔΔΗΕ από πολίτες που καταγγέλλουν ότι καλούνται να πληρώσουν για ρευματοκλοπές, χωρίς κάτι τέτοιο να τεκμηριώνεται, πληθαίνουν, η απόφαση μιλά γενικότερα για μη τήρηση από πλευράς του «της προβλεπόμενης διαδικασίας διαπίστωσης ρευματοκλοπών», θέτοντας ακόμη και θέμα απόκρυψης στοιχείων από την Αρχή που εγείρει «ζήτημα παρακώλυσης της άσκησης αρμοδιότητας της».

Στην απόφαση αναφέρεται ότι ελήφθησαν υπόψη όχι μόνο «η σοβαρότητα, η συχνότητα, η διάρκεια και η βαρύτητα των παραβάσεων», αλλά και ο βαθμός συνεργασίας του Διαχειριστή, καθώς και η «ισχνή ανταπόκριση του στις οχλήσεις της Αρχής, άλλοτε με ελλειμματικές απαντήσεις και άλλοτε με απουσία απάντησης, όπως ειδικότερα στη προκειμένη υπόθεση».

Τι αφορά η υπόθεση

Στη προκειμένη περίπτωση, η ΡΑΑΕΥ δικαιώνει καταναλώτρια που είχε καταγγείλει από τα τέλη του 2024, από τότε που συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ αντικατέστησε το παλιό της μετρητή με καινούργιο, ότι ο τελευταίος καταγράφει υπέρογκες καταναλώσεις, της τάξης των 3.000 kWh, που δεν συνάδουν στο παραμικρό με τη πραγματική χρήση της οικίας.

Ακολούθησε μια πολύμηνη αλληλογραφία, από τον Απρίλιο έως και τον Ιούλιο του 2025, τόσο της καταναλώτριας, όσο και της ίδιας της Αρχής προς τον ΔΕΔΔΗΕ χωρίς απάντηση από τον ίδιο, όπως αναφέρει η απόφαση που μιλά για «επανειλημμένη μη ανταπόκριση του στα αιτήματα παροχής πληροφοριών επί της υπό κρίση υπόθεσης με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται και να παρακωλύεται το έργο της Αρχής».

Στην ουσία της υπόθεσης, έτσι όπως αναδεικνύεται από τις καταγγελίες της καταναλώτριας, προκύπτει ότι δεν έγινε ποτέ επιτόπιος έλεγχος της ορθής λειτουργίας μετρητή, παρότι είχε ζητηθεί επανειλημμένα από την ίδια από τον Νοέμβριο 2024. Στον αντίποδα, ο ΔΕΔΔΗΕ υποστηρίζει ότι το συνεργείο επισκέφτηκε την οικία και επειδή η ίδια απουσίαζε, ο έλεγχος του μετρητή έγινε «με κάποιο μηχάνημα από απόσταση», όπως αναφέρει το κείμενο.

Σταχυολογώντας τις παραβάσεις, η ΡΑΑΕΥ αναφέρει ότι το Μάρτιο του 2025 και αφού στο μεταξύ είχε ενημερωθεί από τη καταναλώτρια, ζήτησε ενημέρωση για την υπόθεση από τον ΔΕΔΔΗΕ χωρίς να πάρει απάντηση, ενώ τον Ιούλιο ο τελευταίος ενημέρωσε την καταναλώτρια ότι έχει εντοπιστεί ρευματοκλοπή στο ρολόι της χωρίς να την κοινοποιήσει στην Αρχή. Και αυτό, παρ' ότι όφειλε να το κάνει, όπως συμβαίνει όταν σε μια τέτοια υπόθεση έχει στο μεταξύ εμπλακεί και η ΡΑΑΕΥ.

Στο μεταξύ είχε μεσολαβήσει νεότερη ενημέρωση της συγκεκριμένης καταναλώτριας από το τηλεφωνικό κέντρο του Διαχειριστή, ότι τα στοιχεία του κέντρου τηλεμέτρησης κατέγραψαν καταναλώσεις 8.840 kWh την Πέμπτη 10.04.2025 (11:15π.μ.) και 9.032 kWh το Σάββατο 12.04.2025, (8:32π.μ.), δηλαδή κατανάλωση 192 kWh σε τρεις ημερολογιακές ημέρες.

Στους 55-60.000 φέτος οι έλεγχοι

Στη πραγματικότητα η συγκεκριμένη παρέμβαση επιχειρεί, όπως προκύπτει από την ίδια την απόφαση της ΡΑΑΕΥ να βάλει φρένο στις κακές πρακτικές των συνεργειών του ΔΕΔΔΗΕ, που σε μια χρονιά που επιχειρεί να πετύχει όλο και ψηλότερους στόχους ως προς τους ελέγχους για ρευματοκλοπές, οι καταγγελίες εναντίον του έχουν πληθύνει.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι έλεγχοι φέτος αναμένεται να φτάσουν τους 55.000-60.000, έναντι 41.000 πέρυσι, δηλαδή καταγράφουν αύξηση της τάξης του 45%.

«Οταν γίνεται εντατικοποίηση των ελέγχων, είναι λογικό να υπάρχουν παράπονα, ωστόσο η διαδικασία είναι τέτοια που διασφαλίζει ότι ο κάθε πελάτης μπορεί να κάνει ένσταση και αν όντως έχει δίκιο, θα δικαιωθεί», αναφέρουν από τη πλευρά τους πηγές του ΔΕΔΔΗΕ.

Στην αιτιολόγηση πάντα της απόφασης η Αρχή αναφέρει ότι ελήφθη τόσο για να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών, όσο και για να καταστεί αντιληπτό ότι η τήρηση των θεσμικών υποχρεώσεων του Διαχειριστή είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.