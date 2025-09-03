#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η ψηφιακή κάρτα εκτόξευσε 728% τις... υπερωρίες στον τουρισμό

Αυξημένες κατά 1,5 εκατ. ώρες στο 7μηνο οι υπερωρίες που δηλώθηκαν σε διάφορους κλάδους λόγω Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας. «Πρωταθλητής» ο τουρισμός, ακολουθούν εστίαση, λιανεμπόριο.

Η ψηφιακή κάρτα εκτόξευσε 728% τις... υπερωρίες στον τουρισμό

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 09:44

Σημαντική επίδοση σημειώνουν οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους που υπάγονται στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας (ΨΚΕ), από Ιανουάριο έως Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τα οποία δημοσιοποίησε το υπουργείο Εργασίας.

Συνολικά, στο 7μηνο του 2025 οι καταγεγραμμένες υπερωρίες στους κλάδους ένταξης της ΨΚΕ εμφανίζονται κατά 80% αυξημένες σε σχέση με το ανάλογο επτάμηνο του 2024.

Συγκεκριμένα, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια υπερωρίες εντός του 2025, αριθμός αυξημένος κατά 1,5 εκατομμύριο ώρες συγκριτικά με το αντίστοιχο 7μηνο του 2024.

Όσον αφορά το μήνα Ιούλιο συγκεκριμένα, οι καταγεγραμμένες υπερωρίες εμφανίζονται κατά 76% αυξημένες σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Ταυτόχρονα, αύξηση σημειώνουν όλοι οι κλάδοι στους οποίους εφαρμόζεται η ΨΚΕ.

Η υψηλότερη αύξηση καταγεγραμμένων υπερωριών παρουσιάζεται και πάλι στον κλάδο του Τουρισμού τόσο σε 7μηνιαία (+728%) όσο και σε μηνιαία βάση (+541%), ενώ ακολουθεί ο κλάδος της Εστίασης με αύξηση +301% σε 7μηνιαία βάση και +154% σε μηνιαία βάση.

Ιδιαίτερα σημαντική παραμένει η αύξηση και στους υπόλοιπους μεγάλους τομείς απασχόλησης όπου εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην ΨΚΕ κατά:

  • Λιανεμπόριο: 105% σε 7μηνιαία βάση ~ 89% σε μηνιαία βάση
  • Βιομηχανία: 65% σε 7μηνιαία βάση ~ 25% σε μηνιαία βάση

