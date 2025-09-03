ΕΛΑΣ: Θα συνεχιστεί η έρευνα για τα «κόκκινα» ΑΦΜ του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στα «κόκκινα» ΑΦΜ του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρθηκε η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, μιλώντας στο ΕΡΤΝews, στην εκπομπή News Room.

Την πρώτη παρτίδα ονομάτων ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, από τη Θεσσαλονίκη, για τα «κόκκινα ΑΦΜ» και ερωτώμενη αν θα υπάρξει συνέχεια, η κ. Δημογλίδου σχολίασε:

«Φυσικά και σκεφτείτε πόσο μικρό είναι το χρονικό διάστημα και όμως έχουν καταφέρει οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και συγκεκριμένα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, να φτάσουν σε αυτά τα αποτελέσματα. Παρ' όλο που ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα.

Φυσικά και θα συνεχιστεί η έρευνα από τους αστυνομικούς, σε συνεργασία και με τα υπόλοιπα συναρμόδια υπουργεία, όπου χρειαστεί, ώστε να έρθουν όλα τα αποτελέσματα στη Δικαιοσύνη στη συνέχεια και να υπάρχουν και οι ανάλογες αποφάσεις.

Δίνονται οι πληροφορίες. Δίνονται όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα των αστυνομικών στον αρμόδιο εισαγγελέα που έχει διατάξει την προκαταρκτική στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και από εκεί προκύπτουν οι αποφάσεις για τη δέσμευση περιουσιών».

