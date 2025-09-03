Δεσμεύονται λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκόμενων στη μαφία της Κρήτης

Ο επικεφαλής της Αρχής , επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών και των περιουσιακών στοιχείων όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση, προκειμένου να εντοπιστούν οι διαδρομές του «μαύρου χρήματος».

Η Αρχή ερευνά όλες τις κινήσεις λογαριασμών και η ακίνητη περιουσία των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή φέρεται να έχει ήδη εντοπίσει ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό και πιθανότατα θα ζητηθεί και η συνδρομή των αλλοδαπών αρχών.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας τα στοιχεία που θα εντοπιστούν θα διαβιβαστούν και στις δικαστικές αρχές για τα περαιτέρω.

Συνεχείς οι αποκαλύψεις

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Χανιά και Ρέθυμνο, μετά από πολύμηνη έρευνα της ΕΛΑΣ. Όπως έγινε γνωστό στη συνέντευξη τύπου για την υπόθεση, κατά την ταυτόχρονη επιχείρηση της αστυνομίας σε 40 σπίτια εμπλεκομένων στην υπόθεση, κάποιοι αντιστάθηκαν, ενώ σε μία περίπτωση άτομο επιχείρησε να πατήσει αστυνομικό με το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα πλέον να αντιμετωπίζει και την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά αστυνομικού.

Στο προανακριτικό υλικό που ξεπερνάει τις 1.700 σελίδες και προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών με την παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνομιλιών που είχαν τα μέλη της οργάνωσης, αποκαλύπτεται το παρασκήνιο των παράνομων δραστηριοτήτων της οργάνωσης με φωτογραφίες, βίντεο και αποκαλυπτικούς διαλόγους.

Μάλιστα, περιλαμβάνεται ακόμα και εκβιασμός αρχιμανδρίτη με ροζ βίντεο, αλλά και παραδόσεις πτυχίων κατ’ οίκον έναντι υψηλού χρηματικού αντιτίμου.

Ειδικότερα, στο προανακριτικό υλικό περιλαμβάνεται και δεύτερη δικογραφία για την εκμετάλλευση μοναστηριακής περιουσίας και για υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Ιεράς Μονής. Σε αυτή τη δικογραφία εμπλέκονται συνολικά έξι άτομα. Εκβιασμός γινόταν από δύο άτομα της πρώτης δικογραφίας ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που επηρέαζε μέχρι και στην τοποθέτηση συγκεκριμένου προκαθήμενου στη Μητρόπολη.

Τα κτήματα είχαν πωληθεί σε ξένους επενδυτές και ο εκβιασμός συνεχιζόταν και σε αυτούς από τα μέλη του κυκλώματος. Όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Ευτυχία Πενταράκη, τους ζητούσαν 300.000 ευρώ για να τους «πουλήσουν» έγγραφα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν σε δικαστική διαμάχη για να κρατήσουν τις εκτάσεις που είχαν αγοράσει.

Ανάμεσα στους κατηγορούμενους, είναι και ένας αρχιμανδρίτης, τον οποίο αρχικά εκβίαζαν, στη συνέχεια ωστόσο κατάφεραν να τον στρατολογήσουν.

Μάλιστα, εμπλέκεται και σε υπόθεση ξυλοδαρμού ατόμου, καθ' υπόδειξή του. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ένας διάλογος του αρχιμανδρίτη, όπου μέλη της οργάνωσης του ζητούν να τους φέρει κάποια ιερά λείψανα, ώστε να κάνουν περιφορά και να αποκομίσουν ένα πολύ μεγάλο οικονομικό όφελος.

Φέρονται να τον ρωτάνε: Δεν πιστεύουμε τα λείψανα να είναι ψεύτικα και αυτός να τους απαντάει: «Είναι γνήσια. Τα έχω φέρει από την Κύπρο».

Η βοήθεια σε μέλη της οργάνωσης από αστυνομικούς

Την ίδια ώρα και ενώ πολύ σύντομα αναμένονται εξελίξεις σχετικά με τη δεύτερη δικογραφία που αφορά στην υφαρπαγή εκκλησιαστικής περιουσίας, ελέγχονται ενέργειες και άλλων αστυνομικών για εμπλοκή στην υπόθεση, πλην του ενός που έχει συλληφθεί, ενώ σχετικό υλικό περιλαμβάνει η δικογραφία που έχει αποσταλεί στην εισαγγελία.

Συγκεκριμένα, στη δικογραφία σχετικά με εκβιασμούς, απάτες και εξυπηρετήσεις, που φέρονται να έκαναν τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, γίνονται και αναφορές στη βοήθεια που εμφανίζονται να τους πρόσφεραν τέσσερις αστυνομικοί. Μάλιστα, έχουν καταγραφεί συνομιλίες από τον κοριό της αστυνομίας.

Σε μια από τις τηλεφωνικές επαφές, γίνεται αναφορά στην έρευνα που πραγματοποίησε σε καντίνες η Τουριστική Αστυνομία, στην περιοχή του Μαραθίου. Αρχηγικό μέλος τηλεφωνεί σε αστυνομικό που υπηρετεί στην Τουριστική Αστυνομία Χανίων και της ζητά πληροφορίες για τα αποτελέσματα. Η αστυνομικός τού λέει για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε δύο καντίνες και ότι οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Αυτό που αναφέρεται στη δικογραφία και υπογραμμίζει ο ανακριτικός υπάλληλος της Ασφάλειας Χανίων είναι η καταγεγραμμένη φράση: «Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι, αλλά από τη στιγμή που έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας δεν μπορώ, ήντα να του πω τώρα;». Η φράση αυτή δημιουργεί υπόνοιες τέλεσης αδικημάτων τα οποία απετράπησαν λόγω της ενημέρωσης του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού.

Ο «Πατομπούκαλος» και η βόμβα στο σπίτι αστυνομικού

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, σημαντικά στοιχεία στην εξάρθρωση της οργάνωσης έδωσε ένα πρώην μέλος της. Το πρόσωπο αυτό κατονόμασε ένα μέλος της οργάνωσης με το προσωνύμιο «Πατομπούκαλος» ως ηθικό αυτουργό της έκρηξης βόμβας που είχαν τοποθετήσει στο σπίτι του αστυνομικού τον Ιανουάριο του 2024.

Σύμφωνα πάντα με το ίδιο πρόσωπο, ο «Πατομπούκαλος» προμηθευόταν ναρκωτικά, κυρίως κοκαΐνη, από αστυνομικό, ο οποίος τα έκλεβε από τις ποσότητες που είχαν κατασχέσει οι συνάδελφοί του.

Από τις κύριες δραστηριότητες της εγκληματικής Οργάνωσης ήταν και η παράνομη εμπορία όπλων και πυρομαχικών. Η προώθηση του εμπορεύματος γινόταν κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και οι πληρωμές ήταν ηλεκτρονικές, προς λογαριασμούς επιχειρήσεων-«πλυντηρίων».

Αποκαλυπτικοί διάλογοι

Στους διαλόγους αποκαλύπτεται ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκαλούσαν τις ναρκωτικές ουσίες με διάφορα ψευδώνυμα, όπως κλειδιά, παπούτσια ή ακόμα και βαράκια, ενώ ξέπλεναν τα χρήματα με συναλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούσαν ακόμα και για τα πάγια έξοδα του σπιτιού.

Τις συνομιλίες μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά αλίευσαν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Σε κάποιες από αυτές μιλούσαν ξεκάθαρα για το εμπόριο ναρκωτικών.

Αύριο και μεθαύριο περνούν το κατώφλι του ανακριτή οι πρώτοι συλληφθέντες με βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίοι έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν.