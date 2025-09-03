#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Στη φάκα διευθυντές υπουργείων και άλλοι υπάλληλοι για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

Στο στόχαστρο 200 πρόσωπα που ξέπλεναν ποσά ως 1 εκατ. ευρώ, που δεν δικαιολογούνταν από τα εισοδήματά τους, μέσω στοιχηματικών εταιρειών.

Δημοσιεύθηκε: 3 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:32

Στην «τσιμπίδα» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος βρίσκονται 200 πρόσωπα, ανάμεσά τους υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως διευθυντές Υπουργείων και δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι μέσω 10 περίπου στοιχηματικών εταιρειών ξέπλεναν ποσά που έφταναν ακόμη και το 1 εκ. ευρώ.

Τα στοιχεία της Αρχής προέκυψαν μετά από συγκρίσεις των φορολογικών δηλώσεων των εν λόγω προσώπων με τα ποσά που διέθεταν για τζόγο και τα οποία δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από τα νόμιμα εισοδήματά τους.

Πώς γινόταν το ξέπλυμα;

Οι δέκα στοιχηματικές εταιρείες εκμεταλλευόμενες νομοθετικό κενό, χρησιμοποιούσαν ως πράκτορες – εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων, όπως ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, πρατήρια υγρών καυσίμων. Έχουν αυτό το δικαίωμα.

Αρχικώς οι υποτιθέμενοι παίκτες τυχερών παιχνιδιών, οι 200 ελεγχόμενοι, άνοιγαν ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, λαμβάνοντας έναν μοναδικό κωδικό για να παίζουν. Μετά πήγαιναν σε αυτά τα καταστήματα και παρέδιδαν σε μετρητά χρήματα, τα οποία οι υπάλληλοι των ψιλικατζίδικων και των μινι μαρκετ τα μετέφεραν στους παικτικούς λογαριασμούς τους.

Από εκεί οι ελεγχόμενοι τα μετέφεραν σε προσωπικούς λογαριασμούς και έτσι τα νομιμοποιούσαν. Η ανεξάρτητη Αρχή ενημέρωσε για το θέμα και την αρμόδια επιτροπή εποπτείας ελέγχου παιγνίων.

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί και η λοιπή περιουσία των 200 ελεγχομένων ξεσκονίζονται από τα έμπειρα στελέχη της Αρχής.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ

