Καλαφάτης: To ΙΔΕΠ πυρήνας για την καινοτομία στη Δυτική Μακεδονία

«Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του ΕΚΕΤΑ, είναι ένας βασικός κρίκος μετάδοσης γνώσης, εκπαίδευσης νέων επιστημόνων, διασύνδεσης του ερευνητικού προϊόντος με τη βιομηχανία. Και είναι, ταυτόχρονα, ένας βασικός πυρήνας του τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο.

Mε μεγάλη χαρά επισκέπτομαι το ΙΔΕΠ για να ακούσω τις προοπτικές αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν προκειμένου να κάνουμε ακόμα πιο δυναμικό αυτόν τον πυρήνα ανάπτυξης που διαθέτουμε», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, κατά την επίσκεψή του σήμερα στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στην Πτολεμαΐδα.

Ο κ. Καλαφάτης, αφού επισήμανε τον πολύ σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το ΙΔΕΠ στη μετατροπή του παραγωγικού αναπτυξιακού μοντέλου στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, τόνισε ότι: «Έρευνα και καινοτομία αποτελούν βασικά συστατικά του μετασχηματισμού του παραγωγικού μοντέλου που επιχειρούμε σε εθνική κλίμακα ώστε να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη νέα εποχή, με όρους νέας γνώσης και καινοτομίας. Που είναι και το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα έχει η οικονομία μας τα επόμενα χρόνια, εφόσον μετουσιώσουμε το εξαιρετικής ποιότητας ερευνητικό αποτέλεσμα σε προϊόν ή υπηρεσία υψηλής προστιθέμενης αξίας».

«Εδώ, στη Δυτική Μακεδονία, υπογράμμισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αυτό παίζει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο αφού αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα για όλη την Ελλάδα, το πως δηλ. θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε την περιοχή με βάση την έρευνα και την καινοτομία σ΄ένα υπόδειγμα υγιούς και πράσινης ανάπτυξης».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πορεία των έργων απολιγνιτοποίησης στην περιοχή ο Καλαφάτης επισήμανε: «Πάμε να κάνουμε μια γιγαντιαίας έκτασης μεταστροφή. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι για πολλές δεκαετίες υπήρχε στην περιοχή ένα συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο ήταν συνδεδεμένο με συγκεκριμένους τρόπους απασχόλησης των εργαζομένων.

Το ζήτημα της αντιμετώπισης της ανεργίας και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, βασισμένο στο νέο παραγωγικό μοντέλο που προωθούμε μέσω της έρευνας και της καινοτομίας, είναι ένα στοίχημα το οποίο το κερδίζουμε με σταθερούς ρυθμούς, και το κάνουμε μεθοδικά, συστηματικά για να μπορέσει να υπάρχει ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης και να μην δημιουργηθούν θέσεις εργασίας με συγκυριακό αποτέλεσμα. Θέλουμε να έχουμε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο για την περιοχή με σταθερές, μόνιμες θέσεις εργασίας οι οποίες θα βασίζονται κυρίως στην παραγωγή νέας γνώσης», επισήμανε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

Τον υφυπουργό Ανάπτυξης υποδέχθηκαν στο ΙΔΕΠ ο πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ , δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης και ο δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς. Ο κ. Καλαφάτης επισκέφθηκε αργότερα το Δημαρχείο Εορδαίας, την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τους χώρους του πρώην εργοστασίου της ΑΕΒΑΛ όπου μπορούν να δημιουργηθούν υποδομές που θα προσελκύσουν επενδύσεις την περιοχή.