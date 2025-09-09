Επιχειρήσεις: Ελπίδες για άνοδο τζίρου από το «πακέτο ΔΕΘ»

Με ικανοποίηση υποδέχτηκε η αγορά το πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της ΔΕΘ, καθώς η μείωση της φορολογίας σε συνδυασμό με σειρά άλλων εξελίξεων ελπίζεται ότι θα αυξήσουν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων το 2026 με αποτέλεσμα να πέσει «φρέσκο χρήμα» στην οικονομία.

Σύμφωνα με οικονομικό διευθυντή εισηγμένης εταιρείας, «τα μέτρα αυτά έρχονται να βοηθήσουν έμμεσα εκείνο το κομμάτι των επιχειρήσεων και της οικονομίας που δεν έχει καρπωθεί κατά τα τελευταία χρόνια οφέλη από την αύξηση του ΑΕΠ. Αυτή τη χρονιά, ο πρωθυπουργός δεν εξήγγειλε ούτε ένα μέτρο υπέρ των επιχειρήσεων, αλλά επικεντρώθηκε αποκλειστικά στα νοικοκυριά.

Το «πακέτο» του προσεχούς Δεκεμβρίου που είχε ανακοινωθεί την περασμένη άνοιξη σε συνδυασμό με τα μέτρα της Θεσσαλονίκης θα ρίξουν στην αγορά πάνω από 2,5 δισ. ευρώ. Πέραν αυτών, οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων που θα δοθούν μέσα στο 2026, σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη αύξηση των θέσεων εργασίας είναι παράγοντες που μπορούν να υπερκαλύψουν τον πληθωρισμό και να τονώσουν το καθαρό εισόδημα των πολιτών.

Πού θα κατευθυνθεί αυτή η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος; Κατά κύριο λόγο είτε στην κατανάλωση, είτε στην αποπληρωμή χρεών προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες».

Με άλλα λόγια, ευνοημένες θα είναι κυρίως οι επιχειρήσεις που προσφέρουν καταναλωτικά προϊόντα και που κατά την τελευταία πενταετία δεν έχουν ωφεληθεί από την αύξηση του ΑΕΠ, αλλά αντίθετα έχουν δει τα έξοδά τους να διογκώνονται.

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά το πρώτο μισό του 2025, όπου μπορεί το ΑΕΠ να διευρύνθηκε κατά 1,7% (με βασικό μοχλό το +6,5% στις επενδύσεις παγίου εξοπλισμού), πλην όμως η καταναλωτική δαπάνη έτρεξε μόλις κατά 1% (πολλοί εμπορικοί κλάδοι μιλούν για στασιμότητα πωλήσεων σε τρέχουσες τιμές).

Σύμφωνα λοιπόν με παράγοντες της αγοράς, οι κλάδοι που έχουν ωφεληθεί τα μέγιστα κατά τα τελευταία χρόνια (π.χ. κατασκευές, πληροφορική, οικοδομική δραστηριότητα, real estate, εταιρείες συμβούλων) αναμένεται το 2026 να πάνε εξ’ ίσου καλά, ή και ακόμη καλύτερα σε σχέση με φέτος, με δεδομένο ότι η υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θα βρεθεί στην τελική ευθεία.

Τώρα, αν δούμε και μια κάποια τόνωση της κατανάλωσης εξ’ αιτίας των περισσότερων θέσεων εργασίας (βλέπε ολοένα και μειούμενο ποσοστό ανεργίας), των αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις που θα δοθούν, αλλά και των νέων μέτρων που ανακοινώθηκαν, τότε η ανάπτυξη θα μετακυληθεί ως ένα βαθμό και στο κομμάτι της οικονομίας που παρέμενε όλα αυτά τα χρόνια στάσιμο.

Όλα αυτά βέβαια θα επηρεαστούν και από την πορεία του πληθωρισμού το επόμενο έτος. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έκλεισε τον Αύγουστο στο 3,1% (από 3,7% τον Ιούλιο), τιμή αρκετά υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης (+2,1%), πλην όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχουν κάποιες ενδείξεις αποκλιμάκωσης για το προσεχές τουλάχιστον χρονικό διάστημα.

Ειδικότερα το Σεπτέμβριο παρατηρείται μια σημαντική υποχώρηση της τιμής των καυσίμων (υπάρχουν σενάρια που θέλουν την τιμή του πετρελαίου να κατρακυλά στα 60 δολάρια το βαρέλι), καθώς και μια πτώση στις χονδρεμπορικές τιμές ενέργειας, η οποία θα περάσει και στα τιμολόγια των εταιρειών του κλάδου.

Τέλος, το πακέτο μέτρων που εξαγγέλθηκε θα βοηθήσει ως ένα βαθμό στο να μην δημιουργηθεί νέος κύκλος επισφαλειών στις τράπεζες, όπως επίσης και να αποπληρωθεί-ρυθμιστεί ένα κομμάτι του ιδιωτικού χρέους προς το δημόσιο, τα funds και τα ασφαλιστικά ταμεία.