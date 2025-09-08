#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Σενάρια για τιμές πετρελαίου κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι

Η νέα αύξηση της παραγωγής διαμορφώνει νέα δεδομένα. Στον ορίζοντα νέα πτώση των τιμών σύμφωνα με αναλυτές. Ωστόσο η συνέχεια αναμένεται να καθοριστεί από την παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Δημοσιεύθηκε: 8 Σεπτεμβρίου 2025 - 08:50

Η απόφαση του OPEC+ να αυξήσει για ακόμη μία φορά την παραγωγή μπορεί να ήταν πιο μετριοπαθής από ό,τι αναμενόταν, αλλά οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν παρ’ όλα αυτά να κατρακυλήσουν κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι προς το τέλος του έτους και στις αρχές του 2026, δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg ο Φερεϊντούν Φεσαράκι, επίτιμος πρόεδρος της FGE NexantECA.

Ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Κρατών και οι εταίροι του, που αιφνιδίασαν την αγορά νωρίτερα φέτος εγκαταλείποντας τις μακροχρόνιες προσπάθειες στήριξης των τιμών, έστειλαν σήμα επιφυλακτικότητας χθες με σχέδιο αύξησης της παραγωγής κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα τον επόμενο μήνα.

«Θα έλεγα ότι μια τιμή κάτω από τα 60 δολάρια στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους είναι πιθανή και αυτό θα έχει μεγάλη επίδραση στην παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ. Στη συνέχεια, η πλευρά της προσφοράς θα μειωθεί, κάτι που θα δώσει ώθηση και στις τιμές», είπε. «Δεν έχουμε δει ακόμη την πραγματική επίδραση αυτής της χαλάρωσης».

Το Brent ξεπέρασε τα 66 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, αφού τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είχαν υποχωρήσει στο τέλος της περασμένης εβδομάδας ενόψει της απόφασης.

