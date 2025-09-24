Υπουργείο Τουρισμού: Άνοιξαν οι αιτήσεις για μετεκπαίδευση 515 εργαζομένων

Σε ισχύ βρίσκεται η προκήρυξη του Υπουργείου Τουρισμού για την εισαγωγή 515 μετεκπαιδευόμενων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης για την εκπαιδευτική περίοδο 2025-2026. Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση.
Οι υποψήφιοι, υποβάλουν στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, η οποία επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α., διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), και επισυνάπτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.