Υπουργείο Τουρισμού: Άνοιξαν οι αιτήσεις για μετεκπαίδευση 515 εργαζομένων

Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση. Πώς υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι.

Δημοσιεύθηκε: 24 Σεπτεμβρίου 2025 - 17:19

Σε ισχύ βρίσκεται η προκήρυξη του Υπουργείου Τουρισμού για την εισαγωγή 515 μετεκπαιδευόμενων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης για την εκπαιδευτική περίοδο 2025-2026. Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση.

Οι υποψήφιοι, υποβάλουν στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, η οποία επέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α., διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, email), και επισυνάπτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή.

