Ασφάλιστρα υγείας: Τι προβλέπει ο νέος μηχανισμός για τις αυξήσεις

Ένα τυποποιημένο εργαλείο που θα καθορίζει τις ετήσιες αυξήσεις στα μακροχρόνια συμβόλαια ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, ενεργοποιεί η Κυβέρνηση.

Με κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης, Υγείας και της ΕΛΣΤΑΤ, θεσπίζεται ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής (Ε.Δ.Α.), ο οποίος θα αποτυπώνει τη μέση μεταβολή του κόστους νοσηλείας που πληρώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες σε ιδιωτικά νοσοκομεία.

Στην πράξη, ο Ε.Δ.Α. θα λειτουργεί ως «βαρόμετρο» για τα ασφάλιστρα. Δηλαδή όσο αυξάνονται οι δαπάνες νοσηλείας, τόσο πιθανότερο είναι οι εταιρείες να μετακυλίουν μέρος του κόστους στους ασφαλισμένους. Μέχρι σήμερα, οι αναπροσαρμογές ήταν συχνά αδιαφανείς και καταγγέλλονταν από καταναλωτές ως αυθαίρετες.

Όπως σημειώνεται στην ΚΥΑ, ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας, είναι αριθμητική τιμή, η οποία αξιοποιείται, ολικώς ή μερικώς, υπό προϋποθέσεις που αναφέρονται στον δείκτη ζημιών ασφαλίσεων υγείας που επηρεάζει τις εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, για τον καθορισμό του μέρους της ετήσιας αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων σε μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας που σχετίζεται με τις μέσες δαπάνες νοσηλείας Από τον Ε.Δ.Α., όπως διαμορφώνεται ετησίως, προκύπτει η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή, σε σχέση με την τιμή του προηγουμένου έτους, των δαπανών νοσηλείας που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ο Ε.Δ.Α. καταρτίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Η ΕΛΣΤΑΤ θα συγκεντρώνει σε ανωνυμοποιημένη βάση στοιχεία από όλες τις ασφαλιστικές, που θα αφορούν αποζημιώσεις για νοσήλια, εκκρεμείς πληρωμές και όρια κάλυψης.

Τα στοιχεία και οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Ε.Δ.Α. είναι τα εξής:

α) Το χρονικό σημείο αναφοράς, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία τα δεδομένα των περ. β’ έως ε’ είχαν τις συγκεκριμένες τιμές.

β) Οι ημερομηνίες αναγγελίας των ασφαλιστικών περιπτώσεων για τις οποίες καταβλήθηκε αποζημίωση.

γ) Τα όρια κάλυψης που προβλέπονται από τα προγράμματα ασφάλισης, όπως και τα ποσά ενδεχόμενης συμμετοχής του ασφαλισμένου στο συνολικό κόστος.

δ) Τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν από την συνεισφέρουσα επιχείρηση για κάθε περίπτωση αποζημίωσης.

ε) Τα ποσά που οφείλονται αλλά δεν έχουν ακόμη καταβληθεί (εκκρεμείς αποζημιώσεις) για κάθε περίπτωση αποζημίωσης.

Για τον υπολογισμό του Ε.Δ.A. λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα εισόδου που αντλούνται από το χαρτοφυλάκιο ασφαλιστηρίων με νοσοκομειακά προγράμματα, μακροχρόνια και ετησίως ανανεούμενα και από τις αντίστοιχες αποζημιώσεις όλων των συνεισφερουσών επιχειρήσεων.

Ο δείκτης θα δημοσιεύεται κάθε Δεκέμβριο έως στις 15 και θα χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς στην τιμολόγηση των ασφαλιστικών συμβολαίων. Οι αποζημιώσεις για νοσηλεία αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι κόστους για τις ασφαλιστικές, την ώρα που η ιδιωτική υγεία στην Ελλάδα προσελκύει όλο και περισσότερους πολίτες.

Βέβαια για τους ασφαλισμένους, το νέο πλαίσιο δεν σημαίνει απαραίτητα φθηνότερα συμβόλαια, αλλά υπόσχεται λογοδοσία, καθώς κάθε αύξηση ασφαλίστρων θα μπορεί πλέον να συνδεθεί με μετρήσιμη μεταβολή στις πραγματικές δαπάνες υγείας.