Ποιοι δικαιούνται έως 85.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ

Η Περιφέρεια Αττικής ενεργοποιεί νέο πρόγραμμα ενίσχυσης για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021–2027. Η δράση, με προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ και δυνατότητα αύξησης έως 8 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στόχος είναι να στηριχθούν υφιστάμενοι φορείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, που λειτουργούν ήδη στην Αττική και είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Κ.ΑΛ.Ο. σύμφωνα με τον Νόμο 4430/2016.

Η δράση εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη», ενισχύοντας την πρόσβαση στην απασχόληση, την αυτοαπασχόληση και την κοινωνική ένταξη.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υφιστάμενοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που έχουν καταχωρηθεί στο σχετικό μητρώο έως την προηγούμενη ημέρα της προκήρυξης. Οι επιχειρήσεις αυτές οφείλουν να διαθέτουν εν ισχύ πιστοποιητικό εγγραφής και να δραστηριοποιούνται σε τομείς κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως η εκπαίδευση, η κοινωνική φροντίδα, η περιβαλλοντική προστασία, η ένταξη ευάλωτων ομάδων ή η βιώσιμη απασχόληση.

Η χρηματοδότηση αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους από 25.000 ευρώ έως 85.000 ευρώ, με μέγιστη διάρκεια υλοποίησης 24 μηνών. Η ενίσχυση παρέχεται βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού de minimis (ΕΕ 2831/2023), που καθορίζει όρια και κανόνες για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες επικεντρώνονται στο μισθολογικό κόστος υφιστάμενων και νέων εργαζομένων, καθώς και σε λοιπές λειτουργικές και επενδυτικές ανάγκες, όπως εξοπλισμός ή υπηρεσίες υποστήριξης.

Οι πρόσθετες δαπάνες αποζημιώνονται με απλοποιημένο καθεστώς κόστους 40% επί του επιλέξιμου μισθολογικού κόστους. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (ΕΜΕ) που είχαν κατά το προηγούμενο 12μηνο, ενώ κάθε νέα θέση που δημιουργείται πρέπει να είναι πρόσθετη σε σχέση με τις υπάρχουσες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (OPSKE Portal - Αρχική | OPSKE Portal) από τις 16 Οκτωβρίου (13:00) έως τις 16 Μαρτίου του 2026. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει μετά από αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων και την έκδοση σχετικής απόφασης ένταξης από τον Περιφερειάρχη Αττικής.