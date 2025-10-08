#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Αυξημένες οι εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή στο οκτάμηνο

Ποιοι εξαγωγικοί κλάδοι συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά, παρά τη νέα κάμψη των μεγεθών τον Αύγουστο. Η εικόνα χωρίς τα πετρελαιοειδή. Ανάλυση του ΣΕΒΕ.

Δημοσιεύθηκε: 8 Οκτωβρίου 2025 - 15:10

Υποχώρηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τον Αύγουστο του 2025, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, 08.10.2025, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Πίνακα 1, η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών ανήλθε σε €3.350,3 εκατ., έναντι €3.677,4 εκατ. τον Αύγουστο του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €327,1 εκατ. ή 8,9%. Αντίστοιχα, πτώση καταγράφηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €5.450,6 εκατ. τον Αύγουστο του 2025, από €6.263,2 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση κατά €812,6 εκατ. ή 13,0%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε, διαμορφούμενο σε €-2.100,3 εκατ. έναντι €-2.585,8 εκατ. τον Αύγουστο του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €485,5 εκατ. ή 18,8%.

 

Όταν εξαιρούνται τα πετρελαιοειδή, παρατηρείται πτωτική πορεία τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 2. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε €2.358,2 εκατ. τον Αύγουστο του 2025, έναντι €2.539,7 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας μείωση κατά €181,5 εκατ. ή 7,1%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκαν σε €4.376,8 εκατ., από €4.550,6 εκατ. τον Αύγουστο του 2024, καταγράφοντας πτώση κατά €173,8 εκατ. ή 3,8%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή διαμορφώθηκε σε €-2.018,6 εκατ., έναντι €-2.010,9 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά €7,7 εκατ. ή 0,4%.

Σε επίπεδο οκταμήνου, για την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, οι εξαγωγές αγαθών ανήλθαν σε €31.817,8 εκατ., καταγράφοντας μείωση κατά €1.934,1 εκατ. ή 5,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όταν είχαν διαμορφωθεί σε €33.751,9 εκατ. Αντίστοιχη πτωτική πορεία σημειώθηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε €53.516,4 εκατ. έναντι €55.902,1 εκατ. το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά €2.385,7 εκατ. ή 4,3%. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου παρουσίασε βελτίωση, καθώς περιορίστηκε σε €-21.698,6 εκατ. από €-22.150,2 εκατ. το 2024, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €451,6 εκατ. ή 2,0%.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αγαθών κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025 ανήλθαν σε €24.463,8 εκατ., καταγράφοντας αύξηση κατά €822,1 εκατ. ή 3,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, όπου είχαν διαμορφωθεί σε €23.641,7 εκατ. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά €1.466,8 εκατ. ή 3,5%, φτάνοντας τα €43.206,3 εκατ. έναντι €41.739,5 εκατ. το 2024. Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς πετρελαιοειδή παρουσίασε επιδείνωση, καθώς διαμορφώθηκε σε €-18.742,5 εκατ., αυξημένο κατά €644,7 εκατ. ή 3,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Σε κλαδικό επίπεδο (Πίνακας 4), ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, σημειώνοντας άνοδο €605,3 εκατ. ή 11,1%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική του στις διεθνείς αγορές. Αύξηση παρουσίασαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά είδη, με ενίσχυση €88,8 εκατ. (3,8%), καθώς και ο κλάδος των χημικών προϊόντων, που σημείωσε οριακή άνοδο €20,6 εκατ. ή 0,5%.

Αξιοσημείωτη ήταν και η αύξηση στον κλάδο των ποτών–καπνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά €74,9 εκατ. ή 7,8%, καθώς και στα λίπη–έλαια, που κατέγραψαν άνοδο €27,8 εκατ. ή 4,1%. Θετική ήταν και η συμβολή των μη ταξινομημένων προϊόντων, τα οποία αυξήθηκαν κατά €17,6 εκατ. ή 22,5%. Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση τόσο σε απόλυτες όσο και σε ποσοστιαίους όρους, σημειώνοντας πτώση €2.688,3 εκατ. ή 25,1%, γεγονός που επηρέασε καθοριστικά τη συνολική εικόνα των εξαγωγών.

Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα (€-105,0 εκατ., -3,2%) και οι πρώτες ύλες (€-65,8 εκατ., -5,7%). Τέλος, τα βιομηχανικά προϊόντα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, ενισχυμένα κατά €101,3 εκατ. ή 2,0%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά θετική συμβολή τους στο εξαγωγικό σύνολο της χώρας.

 

 

