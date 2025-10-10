#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ποια φάρμακα είναι σε έλλειψη, η λίστα του ΕΟΦ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, τα φάρμακα που ήταν σε έλλειψη ήταν 224 συν 18.

Ποια φάρμακα είναι σε έλλειψη, η λίστα του ΕΟΦ

Δημοσιεύθηκε: 10 Οκτωβρίου 2025 - 16:28

του Δημήτρη Καραγιώργου (iatronet.gr)

Ελαφρώς βελτιωμένη ήταν τον Σεπτέμβριο η κατάσταση με τα φάρμακα που είναι σε περιορισμένη διαθεσιμότητα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, τα φάρμακα που ήταν σε έλλειψη ήταν 224 συν 18 σε μόνιμη και έκτακτη κάλυψη.

Από αυτά, τα 33 είναι νοσοκομειακά, τα 7 μη συνταγογραφούμενα (ΜΗΣΥΦΑ), τα 3 εμβόλια και το 1 σκιαγραφικό. Από τα 18 που είναι σε μονιμη και έκτακτη έλλειψη, το 1 είναι αμιγώς νοσοκομειακό.

Η εικόνα είναι καλύτερη σε σύγκριση με τον Αύγουστο, όταν τα φάρμακα σε περιορισμένη διαθεσιμότητα ήταν 261 + 14.

Μιλώντας πρόσφατα στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Άρης Αγγελής, γενικός γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας χαρακτήρισε τις ελλείψεις φαρμάκων σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί όλες τις χώρες της ΕΕ.

Όπως ανέφερε, οι ελλείψεις φαρμάκων δεν αποτελούν απλώς περιστασιακές διαταραχές, αλλά μία επίμονη πρόκληση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επισήμανε πως "οι πρόσφατες κρίσεις ανέδειξαν τις αδυναμίες των υφιστάμενων πλαισίων, τα οποία παραμένουν υπερβολικά αντιδραστικά και αφήνουν τα συστήματα Υγείας ευάλωτα όταν τα δεδομένα είναι ελλιπή ή φτάνουν με καθυστέρηση". 

Τόνισε ότι "η αξιόπιστη πρόβλεψη ελλείψεων βασίζεται στη διαθεσιμότητα έγκυρων και έγκαιρων δεδομένων" και είπε πως "βραχυπρόθεσμα, απαιτείται η πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των υφιστάμενων εργαλείων".

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε πως "η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Παρακολούθησης Ελλείψεων αποτελεί σημαντική πρόοδο, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως ως προς τις δυνατότητές της".

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ελπίδες για την ανθεκτική υπέρταση από νέο φάρμακο της AstraZeneca

Εμμεσες αυξήσεις στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα

Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία με Pfizer για μείωση τιμών στα φάρμακα

Πόσο κοστίζει πραγματικά ένα φάρμακο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο