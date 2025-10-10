Ποια φάρμακα είναι σε έλλειψη, η λίστα του ΕΟΦ

του Δημήτρη Καραγιώργου (iatronet.gr)

Ελαφρώς βελτιωμένη ήταν τον Σεπτέμβριο η κατάσταση με τα φάρμακα που είναι σε περιορισμένη διαθεσιμότητα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, τα φάρμακα που ήταν σε έλλειψη ήταν 224 συν 18 σε μόνιμη και έκτακτη κάλυψη.

Από αυτά, τα 33 είναι νοσοκομειακά, τα 7 μη συνταγογραφούμενα (ΜΗΣΥΦΑ), τα 3 εμβόλια και το 1 σκιαγραφικό. Από τα 18 που είναι σε μονιμη και έκτακτη έλλειψη, το 1 είναι αμιγώς νοσοκομειακό.

Η εικόνα είναι καλύτερη σε σύγκριση με τον Αύγουστο, όταν τα φάρμακα σε περιορισμένη διαθεσιμότητα ήταν 261 + 14.

Μιλώντας πρόσφατα στην άτυπη σύνοδο των υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Άρης Αγγελής, γενικός γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού του υπουργείου Υγείας χαρακτήρισε τις ελλείψεις φαρμάκων σοβαρό πρόβλημα που απασχολεί όλες τις χώρες της ΕΕ.

Όπως ανέφερε, οι ελλείψεις φαρμάκων δεν αποτελούν απλώς περιστασιακές διαταραχές, αλλά μία επίμονη πρόκληση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επισήμανε πως "οι πρόσφατες κρίσεις ανέδειξαν τις αδυναμίες των υφιστάμενων πλαισίων, τα οποία παραμένουν υπερβολικά αντιδραστικά και αφήνουν τα συστήματα Υγείας ευάλωτα όταν τα δεδομένα είναι ελλιπή ή φτάνουν με καθυστέρηση".

Τόνισε ότι "η αξιόπιστη πρόβλεψη ελλείψεων βασίζεται στη διαθεσιμότητα έγκυρων και έγκαιρων δεδομένων" και είπε πως "βραχυπρόθεσμα, απαιτείται η πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των υφιστάμενων εργαλείων".

Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε πως "η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Παρακολούθησης Ελλείψεων αποτελεί σημαντική πρόοδο, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως ως προς τις δυνατότητές της".