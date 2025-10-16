Ζημιές στις επιχειρήσεις από τις διακοπές ρεύματος

Κόστος από μερικές εκατοντάδες ευρώ μέχρι και πάνω από 6.000 ευρώ, αναλόγως το περιστατικό, έχουν για τις επιχειρήσεις οι συχνές διακοπές ρεύματος και πτώσεις τάσης στο δίκτυο, όπως καταγγέλουν τα μέλη του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Αθήνας.

Σύμφωνα με ευρήματα δύο ερευνών που αφορούν τη γνώμη των επιχειρήσεων, αλλά και των ηλεκτρολόγων εγκαταστατών, το 71% των ερωτηθέντων μιλά για διακοπές ρεύματος 1-2 φορές τον χρόνο και για περιστατικά που στοιχίζουν ακριβά, από ζημιές στα ψυγεία και τους φούρνους μέχρι γραμμές παραγωγής που σταματούν να λειτουργούν.

Απαντώντας στα παραπάνω, πηγές του Διαχειριστή, αναφέρουν ότι η σταθερή ψηφιοποίηση των γραμμών βελτιώνει τις επιδόσεις στην έγκαιρη αποκατάσταση των βλαβών, και την αξιοπιστία του δικτύου, οι επενδύσεις είναι πολλαπλάσιες έναντι των προηγούμενων ετών, ενώ η συχνότητα των διακοπών 1-2 φορές το χρόνο είναι μικρή και δείχνει ακριβώς τη πρόοδο που έχει συντελεστεί. Ταυτόχρονα, το κλείσιμο των περιφερειακών γραφείων της εταιρείας αποτελεί μονόδρομο στο πλαίσιο ψηφιοποίησης του δικτύου, που συνεπάγεται πιο αποδοτικές και γρήγορες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την έρευνα του ΒΕΑ σε δείγμα 634 επιχειρήσεων σε Αττική και Κεντρική Μακεδονία, το 50% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι κάθε διακοπή προκαλεί ζημιές κάτω των 1.000 ευρώ. Ένα 27% μετρά τις απώλειες μεταξύ 1.000 και 3.000 ευρώ, ενώ το 11% ανεβάζει το κόστος στις 3.000 έως 6.000 ευρώ. Τέλος για ένα 12% των ερωτηθέντων οι διακοπές ηλεκτροδότησης συνεπάγονται ζημιές άνω των 6.000 ευρώ ανά περιστατικό.

Στο ερώτημα, πόσο συχνά αντιμετωπίζετε διακοπές, επτά στις δέκα επιχειρήσεις μιλούν για μία έως δύο φορές τον χρόνο, ενώ για το 12% επαναλαμβάνονται δύο έως τρεις φορές τον μήνα και ένα 7% αντιμετωπίζει περιστατικά μία ή περισσότερες φορές την εβδομάδα. Στο 10% των επιχειρήσεων δεν έχει υπάρξει καθόλου διακοπή το τελευταίο διάστημα.

Επίσης, το 74% δηλώνει ότι το ρεύμα επανέρχεται εντός μιας ώρας, το 16% ότι η βλάβη διαρκεί από μία έως τρεις ώρες, ενώ το 10% μιλά για περιστατικά άνω των τριών ωρών. Συνοψίζοντας για το 62% η επίπτωση είναι τουλάχιστον μέτρια, ενώ για το 22% σοβαρή.

Τι απαντούν οι ηλεκτρολόγοι, τι λύσεις προτείνουν

Στο θέμα κλήθηκαν να πάρουν θέση και 312 ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες με το 59% να δηλώνει ότι αντιμετωπίζει τακτικά προβλήματα ποιότητας ρεύματος (πτώσεις τάσης, υπερτάσεις, μεταβολές συχνότητας), και ένα 23% να τα χαρακτηρίζει αρκετά συχνά.

Στο ερώτημα ως προς το που καταγράφονται τα περιστατικά, το 84% απάντησε κυρίως στα εναέρια δίκτυα που δοκιμάζονται από την κακοκαιρία και το αυξανόμενο φορτίο τους καλοκαιρινούς μήνες. Σε ό,τι αφορά τις βασικότερες αιτίες, για το 52% των ερωτηθέντων ηλεκτρολόγων ευθύνεται η παλαιότητα των γραμμών, και έπονται η υπερφόρτωση (18%) και τα ακραία καιρικά φαινόμενα (14%).

Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις) δεν διαθέτουν καμία ασφαλιστική κάλυψη για τέτοιου είδους περιστατικά, με τον Πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Κωνσταντίνο Δαμίγο, να μιλά για την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης των επιχειρήσεων και για πιο ξεκάθαρες διαδικασίες.

Στο έτερο και ουσιώδες ερώτημα, πώς προστατεύονται οι επιχειρήσεις από τέτοια περιστατικά, οι επαγγελματίες του χώρου προτείνουν την εγκατάσταση επιτηρητή τάσης, δηλαδή μια συσκευή που διακόπτει αυτόματα το ρεύμα όταν εντοπίζει υπερτάσεις ή πτώσεις τάσης, προστατεύοντας μηχανήματα από βλάβες. Στην ίδια λογική κινείται ο σταθεροποιητής τάσης, ο οποίος εξομαλύνει τη ροή του ρεύματος αποτρέποντας μικροδιακοπές, καθώς και τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας, που εξασφαλίζουν συνεχή λειτουργία κρίσιμων συστημάτων.