Στις Chevron - Helleniq Energy οι υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Οι δύο εταιρείες αναδείχθηκαν προτιμητέοι ανάδοχοι. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέγραψε σήμερα τις τέσσερις υπουργικές αποφάσεις.

Δημοσιεύθηκε: 24 Οκτωβρίου 2025 - 09:45

Υπεγράφησαν σήμερα (24/10) από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου τέσσερις υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες αφορούν στην επιλογή αιτούντων του διεθνούς διαγωνισμού για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Πελοποννήσου (περιοχές «Α2» και «Νότια της Πελοποννήσου») και στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης (περιοχές «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2»).

Σύμφωνα με αυτές, ορίζονται ως επιλεγέντες αιτούντες (προτιμητέοι επενδυτές) οι κοινοπραξίες των ομίλων Chevron - Helleniq Energy, όπως είχε προαναγγείλει από το Σάββατο (18/10) το Euro2day.gr. Παράλληλα ανατίθεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης που συστάθηκε με απόφαση της ΕΔΕΥΕΠ να καλέσει τις εν λόγω κοινοπραξίες ως Επιλεγέντες Αιτούντες για τις παραπάνω θαλάσσιες περιοχές προκειμένου να οριστικοποιηθεί το προς υπογραφή σχέδιο σύμβασης, σύμφωνα με την προκήρυξη.

