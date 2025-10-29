#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

«Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους»: Ανοίγει η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχεύει στην αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κατοικιών κατά τουλάχιστον τρεις κατηγορίες.

«Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για Νέους»: Ανοίγει η πλατφόρμα της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου

Δημοσιεύθηκε: 29 Οκτωβρίου 2025 - 11:42

Άνοιξε η  πλατφόρμα για τη συμπλήρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους» για τις αιτήσεις που έχουν επιλέξει και το σκέλος «Ανακαινίζω», όπως ενημέρωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

 Η διαδικασία αφορά στους νέους που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ένταξης και αποτελεί το επόμενο βήμα για την ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση της κύριας κατοικίας τους.

 Το πρόγραμμα, που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχεύει στην αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των κατοικιών κατά τουλάχιστον τρεις κατηγορίες (άνω του 30% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας), συνδυάζοντας την προστασία του περιβάλλοντος με την ουσιαστική αρωγή της νέας γενιάς στην απόκτηση και βελτίωση της πρώτης κατοικίας.

Στο εν λόγω πρόγραμμα έχουν υπαχθεί μέχρι στιγμής 2.679 αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 36.642.632,28 ευρώ, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έχει οριστεί η 30η Απριλίου 2026.

Μέχρι σήμερα, στα Προγράμματα «Εξοικονομώ 2021», «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ για Νέους» έχουν λάβει επιδότηση 98.437 ωφελούμενοι, συνολικού ύψους 1.381.121.543 ευρώ, με αυξημένα ποσοστά επιχορηγήσεων για τα ευάλωτα νοικοκυριά.

«Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του στεγαστικού ζητήματος που εφαρμόζει η Κυβέρνηση, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το πρόγραμμα "Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους", στηρίζει τη νέα γενιά, διασφαλίζοντας κατοικίες σύγχρονες, ενεργειακά αποδοτικές και ποιοτικές, με απτό όφελος για τους πολίτες και το περιβάλλον», τονίζει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εξοικονομώ: Κλείδωσαν στις 102.000 οι ανακαινίσεις μέσω Ταμείου Ανάκαμψης

Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε «Εξοικονομώ» και μπαταρίες

Κώτσηρας: Ενισχύουμε τα κίνητρα για περισσότερα ακίνητα στην αγορά

Μιχαηλίδου: Η στεγαστική κρίση απαιτεί νέα εργαλεία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο