Λειψυδρία: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ για να μη διψάσει η Αττική

Επενδυτικό πρόγραμμα 2,5 δισ ευρώ για να αντιμετωπιστεί η λειψυδρία στην Αττική, ανακοινώνει σήμερα ο υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σε εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ, παρουσία του Πρωθυπουργού και ενώ η εικόνα των ταμιευτήρων που τροφοδοτούν το Λεκανοπέδιο επιδεινώνεται καθημερινά.

Το σχέδιο «κλείδωσε» σε σύσκεψη που έγινε τη Παρασκευή υπό το Πρωθυπουργό, ενώ βασικό κεφάλαιο των σημερινών ανακοινώσεων αφορά και τον τρόπο χρηματοδότησης (ευρωπαικά ταμεία, κλπ) των έργων που θα απαιτηθούν για να διασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία του Λεκανοπεδίου σε βάθος ετών.

Το ερώτημα βέβαια είναι κατά πόσο η σημερινή παρουσίαση θα ανοίξει τη συζήτηση και για τα τιμολόγια νερού της ΕΥΔΑΠ ή οι ανακοινώσεις για το κεφάλαιο αυτό θα παραπεμφθούν σε δεύτερο χρόνο.

Σύμφωνα πάντως με μια ανάγνωση, η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ευκαιρία για την εταιρεία προκειμένου να παρουσιαστεί το πλαίσιο της νέας της στρατηγικής για τη διαχείριση των υδάτων, τόσο από πλευράς νέων υποδομών, όσο και ως προς την τιμολογιακή της πολιτική.

Το σήμα του κατεπείγοντος για άμεσες παρεμβάσεις δίνει η διαρκής επιδείνωση των υδρολογικών δεδομένων, στα οποία και θα γίνει σήμερα αναφορά, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι τα επίπεδα των τεσσάρων ταμιευτήρων που τροφοδοτούν την Αττική (Εύηνος, Μόρνος, Υλίκη, Μαραθώνας) είναι 40% χαμηλότερα από πέρυσι και βρίσκονται κοντά στα 380 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Τα έργα που ανοίγουν προφανώς ένα νέο πεδίο δραστηριότητας για τους μεγάλους κατασκευαστές και δεν θα περιορίζονται μόνο σε όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, θα περιλαμβάνουν ένα πλέγμα μέτρων και επενδύσεων, άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων.

Στη πρώτη κατηγορία λέγεται ότι εντάσσονται οι γεωτρήσεις στους Ούγγρους, κοντά στην Παραλίμνη του Ν. Βοιωτίας, ένα χαμηλού μπάτζετ έργου, που θεωρείται ότι μπορεί να ενισχύσει σχετικά γρήγορα τα διαθέσιμα αποθέματα νερού για το Λεκανοπέδιο, προσθέτοντας, μαζί με τις γεωτρήσεις στην Ανατολική Υλίκη, επιπλέον 50 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τον χρόνο.

Στην ίδια κατηγορία προστίθενται σειρά άλλων παρεμβάσεων, από την αξιοποίηση των γεωτρήσεων στη Μαυροσουβάλα (ικανές να εισφέρουν 32 εκατ. κυβικά μέτρα νερού ετησίως, όσο το 7% της ετήσιας κατανάλωσης της Αττικής), μέχρι την αξιοποίηση των υπόγειων αποθεμάτων του μέσου ρου του Βοιωτικού Κηφισού, καθώς και των υδάτων από την ευρύτερη περιοχή της Κωπαΐδας.

Στη δεύτερη κατηγορία, των μεσοπρόθεσμων και μεγαλύτερου χρονικού ορίζοντα έργων, εντάσσεται η μονάδα αφαλάτωσης στη Θίσβη, της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ, που αποσκοπεί στην παραγωγή 150.000 έως 200.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως, με την περιοχή να θεωρείται ιδανική, καθώς απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα από τον αγωγό που συνδέεται με τον ταμιευτήρα του Μόρνου.

Η μικρή απόσταση σημαίνει μεταφορά του παραγόμενου νερού στο δίκτυο δίχως την προϋπόθεση επιπλέον υποδομών, άρα χωρίς υψηλό κόστος. Στο παιχνίδι των αφαλατώσεων υπάρχουν αρκετοί ιδιώτες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να μπουν.

Το τρίτο και πιο «βαρύ» project, που αποτελεί δομική παρέμβαση μεγάλης διάρκειας για το υδροδοτικό σύστημα της Αττικής και θα διασφαλίσει την επάρκεια νερού σε βάθος δεκαετίας, αφορά τα Κρεμαστά, δηλαδή τη σύνδεση της μεγαλύτερης τεχνητής λίμνης στη χώρα με ένα από τα πιο σημαντικά υδατικά αποθέματα της Δ. Ελλάδας, τον ταμιευτήρα του Ευήνου, βασικό τροφοδότη της πρωτεύουσας.

Ενα σύνθετο έργο κατασκευής δύο σηράγγων - μιας μήκους 11 χιλιομέτρων από τον Κρικελοπόταμο και μια δεύτερη 7 χλμ. από τον Καρπενησιώτη - μέσω των οποίων θα επιχειρηθεί να αξιοποιηθούν για την ύδρευση της Αττικής πολύ σημαντικοί όγκοι νερού που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτοι.

Εχει προϋπολογισμό πάνω από 500 εκατ. ευρώ, η προμελέτη είναι έτοιμη και στο καλό σενάριο που τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, λέγεται ότι η πρώτη φάση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μεταξύ 2028-2029.